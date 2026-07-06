Επίσημο: Ο Γκλάσνερ αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Όλιβερ Γκλάσνερ ως τον νέο της προπονητή, ολοκληρώνοντας μια ιστορική συμφωνία.
Μετά την απομάκρυνση του Βίτορ Περέιρα, οι Reds κινήθηκαν αστραπιαία για να κλείσουν τον Αυστριακό τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με οικονομικές απολαβές που αποτελούν ποσό-ρεκόρ για τον σύλλογο.
Ο Γκλάσνερ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος μετά τη θητεία του στην Κρίσταλ Πάλας, θεωρείται ένας από τους καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μετά τα όσα έδειξε με την κατάκτηση του Conference League, έγινε διακαής πόθος αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να πει το «ναι» στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το ότι έκλεισε αυτό το deal και ο 51χρονος κόουτς θα συνεχίσει την καριέρα του στο «Σίτι Γκράουντ».
Nottingham Forest is delighted to announce the appointment of Oliver Glasner as the Club’s new Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) July 6, 2026
One of Europe's most respected and progressive coaches, Glasner joins Forest with an outstanding reputation for developing players, building ambitious attacking teams and… pic.twitter.com/sh7sY2lHWG
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