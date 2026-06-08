Σοβαρότατες καταγγελίες κατά του συνιδιοκτήτη της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Σάλιβαν, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση κατά ανήλικων κοριτσιών!

Κοινή έρευνα από τους «Times» και το «BBC Panorama» φέρνει στο φως σοβαρότατες καταγγελίες εις βάρος του 77χρονου συνιδιοκτήτη της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Σάλιβαν. Λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του στον αγγλικό σύλλογο, τα μεγάλα Μέσα τη Αγγλίας δημοσίευσαν την έρευνα που φέρνει τον Ουαλό επιχειρηματία στο επίκεντρο της προσοχής.

Συγκεκριμένα ο Σάλιβαν κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας με σκοπό να πιέζει νεαρές κοπέλες για ερωτικές συνευρέσεις, με αντάλλαγμα να τους δώσει ή να τους στερήσει επαγγελματικές ευκαιρίες. Η έρευνα σχηματίστηκε μέσα από μαρτυρίες επτά φερόμενων θυμάτων, μερικά εκ των οποίων ήταν ανήλικα κορίτσια όταν δέχθηκαν ανήθικες πιέσεις από τον Σάλιβαν. Οι σχετικές καταγγελίες αφορούν περιστατικά από τη δεκαετία του 1980, που εκτείνονται έως τη δεκαετία του 1990.

Ο 77χρονος κατηγορείται για αρπακτική συμπεριφορά, καθώς φέρεται να ασκούσε πιέσεις για σεξουαλικές επαφές κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων, υποσχόμενος να προωθήσει την καριέρα τους εάν συνευρίσκονταν ερωτικά μαζί του ή του παρείχαν στοματικό σεξ.

Από την πλευρά ο τέως συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ αρνήθηκε τα σχετικά δημοσιεύματα και απείλησε με μηνύσεις το «BBC» για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως δήλωσε αργότερα, παραιτήθηκε από τη θέση του στους Hammers διότι θέλει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση όσων χαρακτήρισε «ανακριβείς ως προς τα πραγματικά περιστατικά και απολύτως ψευδείς κατηγορίες δεκαετιών που αφορούν την προσωπική μου ζωή», περιγράφοντας παράλληλα την έρευνα ως «θεμελιωδώς άδικη».

Στην έρευνα μεταξύ άλλων υποστηρίζεται πως ο Ουαλός παραδέχθηκε πως πλήρωσε για συνευρεθεί ερωτικά με κοπέλα ηλικίας 16 ή 17 ετών τη δεκαετία του 1990, ενώ ο ίδιος διένυε την τέταρτη δεκαετία της ζωής του... Εκείνη την εποχή ο Σάλιβαν είχε ισχυρή επιρροή στον χώρο του μόντελινγκ, καθώς από τις δικές του προτάσεις συνδέονταν οι επαγγελματικές προοπτικές πολλών γυναικών που επιθυμούσαν να εργαστούν στο χώρο.

Ένα από τα φερόμενα θύματα συμπλήρωσε πως ο 77χρονος της είχε τάξει μια σταθερή παρουσία στα φύλλα των εφημερίδων του, εφόσον εκείνη δεχόταν να συνευρεθούν ερωτικά. Όπως συμπλήρωσε, τότε εκείνη ήταν 20 ετών και προσπάθησε να αποφύγει την κατάσταση με διάφορες δικαιολογίες, προτού ο Σάλιβαν την οδηγήσει στο υπνοδωμάτιό του για να ξεκινήσει τη σεξουαλική επαφή.

Δυο ακόμη γυναίκες υποστήριξαν πως δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κοιμηθούν μαζί του, προκειμένου να μην εξαλειφθεί κάθε ελπίδα τους να εργαστούν ως μοντέλα.