Βρετανός οικονομολόγος παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League, υπολογίζοντας και τον πληθωρισμό.

Βλέποντας τα ποσά που δίνονταν για μεταγραφές τη δεκαετία του '90, νομίζει κανείς ότι οι μεγάλες ομάδες της εποχής ήταν πολύ πιο... σφιχτές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά...

Ο οικονομολόγος Κίεραν Μαγκουάιρ, ο οποίος ειδικεύεται στον τομέα του αθλητισμού, παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League με βάση την αξία τους σε σημερινά χρήματα, με την πρώτη οκτάδα να περιλαμβάνει μετακινήσεις ποδοσφαιριστών που έγιναν πριν το 2011.

Στην κορυφή και με διαφορά, βρίσκουμε το deal της Νιούκαστλ με την Μπλάκμπερν το 1996, όταν ο Άλαν Σίρερ άφησε τους Ρόβερς για τις Καρακάξες έναντι 15 εκατομμυρίων λιρών, ήτοι... 223 σε σημερινά λεφτά! Ακολουθούν οι μεταγραφές των Ρίο Φέρντιναντ και Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με Σταν Κόλιμορ (Λίβερπουλ) και Φερνάντο Τόρες (Τσέλσι) να συμπληρώνουν την πεντάδα.

Η λίστα περιλαμβάνει τις 40 μεταγραφές που θα ξεπερνούσαν σήμερα τα 100 εκατομμύρια λίρες, με ομάδες όπως η Λιντς, η Μίντλεσμπρο και η Μπλάκμπερν να περιλαμβάνονται σε αυτήν εκτός των αναμενόμενων Γιουνάιτεντ, Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Τσέλσι.

Αναλυτικά η λίστα:

Σεζόν Παίκτης Σύλλογος Μεταγραφή (£ εκ.) Προσαρμοσμένη αξία (£ εκ.) 1996/97 Άλαν Σίρερ Νιούκαστλ 15,0 223,3 2002/03 Ρίο Φέρντιναντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 33,3 187,1 2001/02 Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 28,1 168,3 1995/96 Σταν Κόλιμορ Λίβερπουλ 8,5 166,6 2010/11 Φερνάντο Τόρες Τσέλσι 50,0 148,7 1995/96 Ντένις Μπέργκαμπ Άρσεναλ 7,5 147,0 2006/07 Αντρέι Σεβτσένκο Τσέλσι 30,8 143,9 1998/99 Ντουάιτ Γιορκ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 12,6 136,4 2016/17 Πολ Πογκμπά Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 89,3 133,4 1994/95 Άντι Κόουλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7,0 132,5 2004/05 Γουέιν Ρούνεϊ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 25,6 132,2 2000/01 Ρίο Φέρντιναντ Λιντς Γιουνάιτεντ 18,0 131,8 2021/22 Τζακ Γκρίλις Μάντσεστερ Σίτι 100,0 125,1 2025/26 Αλεξάντερ Ίσακ Λίβερπουλ 125,0 125,0 2004/05 Ντιντιέ Ντρογκμπά Τσέλσι 24,0 123,9 2023/24 Μόισες Καϊσέδο Τσέλσι 115,0 123,6 2021/22 Ρομέλου Λουκάκου Τσέλσι 97,5 122,0 2014/15 Άνχελ Ντι Μαρία Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 59,7 121,3 2022/23 Έντσο Φερνάντες Τσέλσι 106,8 120,2 2005/06 Μίκαελ Εσιέν Τσέλσι 24,4 119,9 1995/96 Σερ Λες Φέρντιναντ Νιούκαστλ 6,0 117,6 2025/26 Φλόριαν Βιρτς Λίβερπουλ 116,0 116,0 1998/99 Γιαπ Σταμ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 10,6 114,8 2008/09 Ρομπίνιο Μάντσεστερ Σίτι 32,5 114,7 2001/02 Ρουντ φαν Νίστελροϊ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19,0 113,8 2023/24 Ντέκλαν Ράις Άρσεναλ 105,0 112,9 2011/12 Σέρχιο Αγουέρο Μάντσεστερ Σίτι 38,0 110,5 2000/01 Τζίμι Φλόιντ Χάσελμπαϊνκ Τσέλσι 15,0 109,8 2008/09 Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 30,8 108,5 2017/18 Ρομέλου Λουκάκου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 75,0 106,1 2017/18 Φίρχιλ Φαν Ντάικ Λίβερπουλ 75,0 106,1 2019/20 Χάρι Μαγκουάιρ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 80,0 106,0 1996/97 Φαμπρίτσιο Ραβανέλι Μίντλεσμπρο 7,0 104,2 2010/11 Άντι Κάρολ Λίβερπουλ 35,0 104,1 2004/05 Ρικάρντο Καρβάλιο Τσέλσι 20,0 103,3 2005/06 Σον Ράιτ-Φίλιπς Τσέλσι 21,0 103,2 2015/16 Κέβιν Ντε Μπρόινε Μάντσεστερ Σίτι 55,0 103,2 1999/00 Έμιλ Χέσκι Λίβερπουλ 11,0 101,1 1999/00 Τιερί Ανρί Άρσεναλ 11,0 101,1 1992/93 Άλαν Σίρερ Μπλάκμπερν 3,3 100,2