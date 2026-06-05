Premier League: Οι ακριβότερες μεταγραφές με τον πληθωρισμό

Γιάννης Πολιάς
Premier League: Οι ακριβότερες μεταγραφές με τον πληθωρισμό
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Βρετανός οικονομολόγος παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League, υπολογίζοντας και τον πληθωρισμό.

Βλέποντας τα ποσά που δίνονταν για μεταγραφές τη δεκαετία του '90, νομίζει κανείς ότι οι μεγάλες ομάδες της εποχής ήταν πολύ πιο... σφιχτές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά...

Ο οικονομολόγος Κίεραν Μαγκουάιρ, ο οποίος ειδικεύεται στον τομέα του αθλητισμού, παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League με βάση την αξία τους σε σημερινά χρήματα, με την πρώτη οκτάδα να περιλαμβάνει μετακινήσεις ποδοσφαιριστών που έγιναν πριν το 2011.

Στην κορυφή και με διαφορά, βρίσκουμε το deal της Νιούκαστλ με την Μπλάκμπερν το 1996, όταν ο Άλαν Σίρερ άφησε τους Ρόβερς για τις Καρακάξες έναντι 15 εκατομμυρίων λιρών, ήτοι... 223 σε σημερινά λεφτά! Ακολουθούν οι μεταγραφές των Ρίο Φέρντιναντ και Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με Σταν Κόλιμορ (Λίβερπουλ) και Φερνάντο Τόρες (Τσέλσι) να συμπληρώνουν την πεντάδα.

Η λίστα περιλαμβάνει τις 40 μεταγραφές που θα ξεπερνούσαν σήμερα τα 100 εκατομμύρια λίρες, με ομάδες όπως η Λιντς, η Μίντλεσμπρο και η Μπλάκμπερν να περιλαμβάνονται σε αυτήν εκτός των αναμενόμενων Γιουνάιτεντ, Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Τσέλσι.

 

Αναλυτικά η λίστα:

ΣεζόνΠαίκτηςΣύλλογοςΜεταγραφή (£ εκ.)Προσαρμοσμένη αξία (£ εκ.)
1996/97Άλαν ΣίρερΝιούκαστλ15,0223,3
2002/03Ρίο ΦέρντιναντΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ33,3187,1
2001/02Χουάν Σεμπαστιάν ΒερόνΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ28,1168,3
1995/96Σταν ΚόλιμορΛίβερπουλ8,5166,6
2010/11Φερνάντο ΤόρεςΤσέλσι50,0148,7
1995/96Ντένις ΜπέργκαμπΆρσεναλ7,5147,0
2006/07Αντρέι ΣεβτσένκοΤσέλσι30,8143,9
1998/99Ντουάιτ ΓιορκΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ12,6136,4
2016/17Πολ ΠογκμπάΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ89,3133,4
1994/95Άντι ΚόουλΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ7,0132,5
2004/05Γουέιν ΡούνεϊΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ25,6132,2
2000/01Ρίο ΦέρντιναντΛιντς Γιουνάιτεντ18,0131,8
2021/22Τζακ ΓκρίλιςΜάντσεστερ Σίτι100,0125,1
2025/26Αλεξάντερ ΊσακΛίβερπουλ125,0125,0
2004/05Ντιντιέ ΝτρογκμπάΤσέλσι24,0123,9
2023/24Μόισες ΚαϊσέδοΤσέλσι115,0123,6
2021/22Ρομέλου ΛουκάκουΤσέλσι97,5122,0
2014/15Άνχελ Ντι ΜαρίαΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ59,7121,3
2022/23Έντσο ΦερνάντεςΤσέλσι106,8120,2
2005/06Μίκαελ ΕσιένΤσέλσι24,4119,9
1995/96Σερ Λες ΦέρντιναντΝιούκαστλ6,0117,6
2025/26Φλόριαν ΒιρτςΛίβερπουλ116,0116,0
1998/99Γιαπ ΣταμΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ10,6114,8
2008/09ΡομπίνιοΜάντσεστερ Σίτι32,5114,7
2001/02Ρουντ φαν ΝίστελροϊΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ19,0113,8
2023/24Ντέκλαν ΡάιςΆρσεναλ105,0112,9
2011/12Σέρχιο ΑγουέροΜάντσεστερ Σίτι38,0110,5
2000/01Τζίμι Φλόιντ ΧάσελμπαϊνκΤσέλσι15,0109,8
2008/09Ντίμιταρ ΜπερμπάτοφΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ30,8108,5
2017/18Ρομέλου ΛουκάκουΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ75,0106,1
2017/18Φίρχιλ Φαν ΝτάικΛίβερπουλ75,0106,1
2019/20Χάρι ΜαγκουάιρΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ80,0106,0
1996/97Φαμπρίτσιο ΡαβανέλιΜίντλεσμπρο7,0104,2
2010/11Άντι ΚάρολΛίβερπουλ35,0104,1
2004/05Ρικάρντο ΚαρβάλιοΤσέλσι20,0103,3
2005/06Σον Ράιτ-ΦίλιπςΤσέλσι21,0103,2
2015/16Κέβιν Ντε ΜπρόινεΜάντσεστερ Σίτι55,0103,2
1999/00Έμιλ ΧέσκιΛίβερπουλ11,0101,1
1999/00Τιερί ΑνρίΆρσεναλ11,0101,1
1992/93Άλαν ΣίρερΜπλάκμπερν3,3100,2

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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