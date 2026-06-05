Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Άρνε Σλοτ έχει ήδη απορρίψει πρόταση από σύλλογο της Premier League, ενώ συνδέεται και με εθνική ομάδα.

Μετά από δύο χρόνια, ο Άρνε Σλοτ αποτέλεσε παρελθόν από τη Λίβερπουλ, η οποία δεν έχασε καιρό και προχώρησε στην πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα. Όσο για τον Ολλανδό; Φέρεται να μην βιάζεται ιδιαίτερα για το επόμενο βήμα της καριέρας τους, παρότι δέχτηκε ήδη την πρώτη κρούση.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η Φούλαμ προσέγγισε τον 47χρονο τεχνικό λίγο αφότου αποχαιρέτησε τον Μάρκο Σίλβα, με τον Ολλανδό ωστόσο να απορρίπτει την προοπτική να δουλέψει στο Κρέιβεν Κότατζ.

Τα ρεπορτάζ παρουσιάζουν τον Σλοτ ως ιδιαίτερα προσεκτικό αναφορικά με το πού θα τον βρει η νέα σεζόν, την ώρα που αναμένει με ενδιαφέρον και την παρουσία της εθνικής ομάδας της πατρίδας του στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με το συμβόλαιο του Ρόναλντ Κούμαν με τους Οράνιε να εκπνέει μετά το τουρνουά, ο μέχρι πρότινος κόουτς της Λίβερπουλ παρουσιάζεται ως ένας δυνατός υποψήφιος για να γίνει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας.