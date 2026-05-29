Κονατέ: Αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ
Σύμφωνα με τον έγκριτο Μπεν Τζέικομπς, ο Ιμπραχίμα Κονατέ πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, αποχωρώντας ως ελεύθερος μόλις εκπνεύσει το συμβόλαιό του την 1η Ιουλίου. Αν και ο Γάλλος στόπερ υπήρξε βασικός πυλώνας της άμυνας των Reds οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023 τελικά «ναυάγησαν».
Η διοίκηση της Λίβερπουλ προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγει αυτή την εξέλιξη, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν καθόλου στο οικονομικό κομμάτι. Ο σύλλογος φαίνεται πως θεώρησε υπερβολικές τις απαιτήσεις του παίκτη για την ανανέωση του υπάρχοντος συμβολαίου του και αποφάσισε να μην... του κάνει το χατίρι.
Όπως μεταδίδει ο ίδιος ρεπόρτερ, η Λίβερπουλ προτιμά αυτή τη στιγμή να επενδύσει το να βρει αντικαταστάτη για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, αλλά και να ενισχυθεί σε θέσεις που το έχει περισσότερο ανάγκη.
Παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός είχε συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε τελικά στη Λίβερπουλ, όπου συμπλήρωσε φέτος 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨 More on Ibrahima Konate’s Liverpool exit.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 29, 2026
French defender will leave when his contract expires. Viewed by sources as a disappointing outcome, and one Liverpool tried to avert.
There was a significant gulf between club and player over terms.
Negotiations began in November… pic.twitter.com/YZByByxhvc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.