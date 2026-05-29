Κονατέ: Αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ

Κονατέ: Αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ

Κονατέ: Αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Παρά τις συνεχείς συζητήσεις η Λίβερπουλ θα χάσει τον Ιμπραχίμα Κονατέ ως ελεύθερο, με τον Γάλλο στόπερ να μην ανανεώνει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Μπεν Τζέικομπς, ο Ιμπραχίμα Κονατέ πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, αποχωρώντας ως ελεύθερος μόλις εκπνεύσει το συμβόλαιό του την 1η Ιουλίου. Αν και ο Γάλλος στόπερ υπήρξε βασικός πυλώνας της άμυνας των Reds οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023 τελικά «ναυάγησαν».

Η διοίκηση της Λίβερπουλ προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγει αυτή την εξέλιξη, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν καθόλου στο οικονομικό κομμάτι. Ο σύλλογος φαίνεται πως θεώρησε υπερβολικές τις απαιτήσεις του παίκτη για την ανανέωση του υπάρχοντος συμβολαίου του και αποφάσισε να μην... του κάνει το χατίρι.

Όπως μεταδίδει ο ίδιος ρεπόρτερ, η Λίβερπουλ προτιμά αυτή τη στιγμή να επενδύσει το να βρει αντικαταστάτη για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, αλλά και να ενισχυθεί σε θέσεις που το έχει περισσότερο ανάγκη.

Παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός είχε συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε τελικά στη Λίβερπουλ, όπου συμπλήρωσε φέτος 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

 

@Photo credits: Associated Press
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     