Παρά τις συνεχείς συζητήσεις η Λίβερπουλ θα χάσει τον Ιμπραχίμα Κονατέ ως ελεύθερο, με τον Γάλλο στόπερ να μην ανανεώνει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Μπεν Τζέικομπς, ο Ιμπραχίμα Κονατέ πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, αποχωρώντας ως ελεύθερος μόλις εκπνεύσει το συμβόλαιό του την 1η Ιουλίου. Αν και ο Γάλλος στόπερ υπήρξε βασικός πυλώνας της άμυνας των Reds οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023 τελικά «ναυάγησαν».

Η διοίκηση της Λίβερπουλ προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποφύγει αυτή την εξέλιξη, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν καθόλου στο οικονομικό κομμάτι. Ο σύλλογος φαίνεται πως θεώρησε υπερβολικές τις απαιτήσεις του παίκτη για την ανανέωση του υπάρχοντος συμβολαίου του και αποφάσισε να μην... του κάνει το χατίρι.

Όπως μεταδίδει ο ίδιος ρεπόρτερ, η Λίβερπουλ προτιμά αυτή τη στιγμή να επενδύσει το να βρει αντικαταστάτη για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, αλλά και να ενισχυθεί σε θέσεις που το έχει περισσότερο ανάγκη.

Παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός είχε συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε τελικά στη Λίβερπουλ, όπου συμπλήρωσε φέτος 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.