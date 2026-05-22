Γκουαρδιόλα: «Δεν θα προπονήσω για καιρό, η Σίτι χρειάζεται νέο προπονητή»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παραδέχθηκε πως θα μείνει για καιρό μακριά από τους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι, για την οποία τόνισε πως χρειαζόταν νέο προπονητή.

Μετά από δέκα χρόνια και είκοσι τρόπαια στο παλμαρέ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του. Οι Πολίτες ανακοίνωσαν πως ο Καταλανός δεν θα φύγει τελείως από το City Football Group διότι θα αναλάβει ρόλο παγκόσμιου πρεσβευτή, δίνοντας επί της ουσίας τεχνικές συμβουλές προς τις ομάδες του γκρουπ πάνω σε συγκεκριμένα πρότζεκτ και συνεργασίες.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελευταίο του αγώνα απέναντι στην Άστον Βίλα, ο Γκουαρδιόλα παραδέχθηκε πως η Μάντσεστερ Σίτι χρειαζόταν μια αλλαγή στην άκρη του πάγκου για να φρεσκάρει την ομάδα, ενώ συμπλήρωσε πως θα μείνει για καιρό μακριά από την προπονητική.

«Δέκα χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα και πιστεύω ότι η Μάντσεστερ Σίτι χρειάζεται έναν νέο προπονητή, νέα ενέργεια, με αυτούς τους απίστευτους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να αρχίσει να γράφει ένα νέο κεφάλαιο. Δεν απαντώ. Δεν υπάρχουν σχέδια να προπονήσω για κάποιο διάστημα. Διαφορετικά, θα ήμουν εδώ. Χρειάζομαι να κάνω ένα βήμα πίσω· δεν θα προπονήσω για κάποιο καιρό» τόνισε αρχικά.

Όσο για την ομιλία του προς τα αποδυτήρια; Ο Καταλανός παραδέχθηκε πως ήταν μια... καταστροφή: «Η ομιλία ήταν καταστροφή! Ήμουν τόσο αγχωμένος, περισσότερο από ποτέ!».