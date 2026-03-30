Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Έντσο Φερνάντες της έκλεισε το μάτι
Ένας ποδοσφαιριστής που κατά καιρούς έχει συνδεθεί με τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, εκ των οποίων και τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο Έντσο Φερνάντες. Ο μέσος της Τσέλσι που βρίσκεται στο Λονδίνο από το 2023, όταν και οι «μπλε» πλήρωσαν περί τα 121 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα για να τον κάνουν δικό τους, συνεχίζει να ξεχωρίζει στο τοπ επίπεδο.
Στα 25 του χρόνια ο Αργεντίνος έχει όλο το μέλλον μπροστά του και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο ρεπορτάζ της «βασίλισσας», η οποία βάσει λογικής θα ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή το ερχόμενο καλοκαίρι.
Οι άνθρωποι των Μαδριλένων τσεκάρουν ποδοσφαιριστές με potential αλλά και ήδη «φτασμένους» χαφ, με τον Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι να είναι επίσης μια επιλογή. Πλέον όμως και ο Φερνάντες πήρε... θέση, αναφορικά με τα όσα γράφονται και τον συσχετίζουν με τη Ρεάλ.
Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Kick, ο 25χρονος παραδέχθηκε πως θα ήθελε να ζήσει στη Μαδρίτη, καθώς του θυμίζει τον Μπουένος Άιρες, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της συζήτησης να του κάνουν πλάκα, λέγοντάς του ότι μπορεί να πάρει μεταγραφή στη Χετάφε, τη Ράγιο Βαγιεκάνο ή την Ατλέτικο, με τον ίδιο να... γελάει.
🚨❗️ Enzo Fernández: “I’d like to live in Madrid. It’s a beautiful city, reminds me of Buenos Aires”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026
When asked by @SpiderCarp23 about clubs there… Enzo ended up smiling and didn’t comment. pic.twitter.com/FNKDwKXHxz
