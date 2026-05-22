Κι όμως ο Πεπ Γκουαρδιόλα μένει στη Σίτι: Ο νέος ρόλος που ανακοίνωσαν οι «πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον προπονητικό θώκο της ομάδας, ωστόσο εκείνος δεν θα πάψει να έχει σχέση με το κλαμπ.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από μία μακρά πορεία δέκα ετών στον πάγκο της, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Ο Καταλανός τεχνικός το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσαν οι «πολίτες».

Σ' αυτό εξήγησε πως δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για την αποχώρησή, αλλά ότι απλά ένιωθε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για κείνον.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «σίτιζεν» για να υμνήσουν τον αποχωρήσαντα τεχνικό τους ανέφεραν ωστόσο πως εκείνος θα συνεχίσει να βρίσκεται όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον όμιλο του City Football Group.

Πιο συγκεκριμένα, εκείνος θα αναλάβει ρόλο παγκόσμιου πρεσβευτή σε ολόκληρο τον όμιλο. Τι σημαίνει αυτό; Στην ουσία θα δίνει τεχνικές συμβουλές στις ομάδες του γκρουπ, δουλευόντας σε συγκεκριμένα πρότζεκτ και κάνοντας κάποιες συνεργασίες.