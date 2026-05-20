Οι ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τον τίτλο της φετινής Premier League και εθεάθησαν έξω από το «Έμιρειτς» στις 5 το πρωί!

Ντελίριο ενθουσιασμού επικρατεί από το βράδυ της Τρίτης (19/5) στον οργανισμό της Άρσεναλ, μετά τη μαθηματική κατάκτηση της φετινής Premier League, μια αγωνιστική πριν το φινάλε.

Η Μπόρνμουθ έκανε το χατίρι στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, αφού κράτησε στο 1-1 τη Μάντσεστερ Σίτι και έστεψε τους Λονδρέζους πρωταθλητές έπειτα από 22 ολόκληρα χρόνια και τους «Invincibles» του Αρσέν Βενγκέρ, καθώς η διαφορά των 4 πόντων δεν δύναται να καλυφθεί.

Ο Αλσατός ήταν φυσικά εκ των προσώπων που έστειλαν τα δικά τους συγχαρητήρια στους «κανονιέρηδες», με τους πανηγυρισμούς να είναι έξαλλοι και να κρατούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές του Λονδίνου και φυσικά γύρω από το «Έμιρειτς». Μάλιστα, έξω από το... σπίτι της Άρσεναλ εθεάθησαν στις 5 το πρωί οι Μπουκάγιο Σάκα, Εμπερέτσι Έζε, Ντέκλαν Ράις και Γιουριέν Τίμπερ, δείγμα του πόσο χάρηκαν με την ψυχή τους την επιτυχία και τον τίτλο που κατέκτησαν.