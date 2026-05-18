Γκουαρδιόλα: Αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι!

Νίκος Κικίδης
Μετά από μια δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο που μεγαλούργησε!

Όλα τα καλά κάποτε φτάνουν στο τέλος τους. Και για τη Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα που θα αποχωριστεί το πρόσωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της. Η «Daily Mail» έριξε τη «βόμβα» προ ημερών και το «Athletic» το επιβεβαιώνει! Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Μάντσεστερ.

Όπως συμπληρώνει το εν λόγω δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχτεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος τους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Τσέλσι.

Όσο για τον Γκουαρδιόλα; Με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε τα 20 τρόπαια σε δέκα χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Citizens, όμως θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμα Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρεμπλ.

Στη 10ετία του στο Μάντσεστερ ο Καταλανός κόουτς σήκωσε 6 πρωταθλήματα και διεκδικεί το 7ο του, τρία FA Cup, ισάριθμα Community Shield, πέντε League Cup, ένα UEFA Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει η κατάκτηση του Champions League της σεζόν 2022-23.

     

