Εποχή Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται πως ξημερώνει στο Λονδίνο! Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το γαλλικό «RMC», το οποίο αποκαλύπτει καταρχήν συμφωνία του Ισπανού τεχνικού με την Τσέλσι για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία το προσεχές καλοκαίρι.

Προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν φέρει στο φως της δημοσιότητας τις επαφές που διατηρούσε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ με τους Λονδρέζους, ο οποίος παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μαδρίτη πίσω στον Ιανουάριο.

Οι Γάλλοι συμπληρώνουν πως Αλόνσο και Τσέλσι έχουν δώσει τα χέρια για συμβόλαιο τεσσάρων ετών, ενώ παράλληλα οι Μπλε έχουν αποδεχθεί τους όρους του Ισπανού για επιρροή στις μεταγραφές του καλοκαιριού.

Άντονι Ιραόλα και Μάρκο Σίλβα βρίσκονταν με τη σειρά τους στο «μπλοκάκι» του λονδρέζικου κλαμπ, όμως τελικά προκρίθηκε η επιλογή του 44χρονου τεχνικού. Το γαλλικό δημοσίευμα καταλήγει πως απομένουν μόνο οι υπογραφές που θα επισφραγίσουν τη συμφωνία τους, με τον Ισπανό προπονητή να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στους πάγκους.

Να σημειώσουμε πως τις εν λόγω πληροφορίες επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα, τόσο το «Athletic», όσο και ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που μιλούν για οριστική συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών.