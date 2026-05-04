Νότιγχαμ: Αποθέωση Μαρινάκη έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ
Η Νότιγχαμ πέτυχε σπουδαία νίκη στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας 3-1 της Τσέλσι στο Λονδίνο. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φόρεστ απομακρύνθηκε σημαντικά από τη ζώνη του υποβιβασμού, ανεβαίνοντας στο +6 και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις πιθανότητές της για παραμονή στην Premier League. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο Στάμφορντ Μπριτζ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και μετά το τέλος του αγώνα έγινε αποδέκτης έντονων εκδηλώσεων στήριξης από τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι τον αποθέωσαν έξω από το γήπεδο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην πορεία του συλλόγου. Θυμίζουμε, πως η Νότιγχαμ βρίσκεται κι ένα βήμα μακριά από την παρουσία της στον τελικό του Europa League.
What a result! The big man casually walking through at the end #nffc pic.twitter.com/TmFh6Bifo4— Gaurav Gupta (@NottinghamGupta) May 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.