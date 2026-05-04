Ο Βαγγέλης Μαρινάκης γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ, μετά τη σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Τσέλσι.

Η Νότιγχαμ πέτυχε σπουδαία νίκη στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας 3-1 της Τσέλσι στο Λονδίνο. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φόρεστ απομακρύνθηκε σημαντικά από τη ζώνη του υποβιβασμού, ανεβαίνοντας στο +6 και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις πιθανότητές της για παραμονή στην Premier League. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο Στάμφορντ Μπριτζ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και μετά το τέλος του αγώνα έγινε αποδέκτης έντονων εκδηλώσεων στήριξης από τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι τον αποθέωσαν έξω από το γήπεδο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην πορεία του συλλόγου. Θυμίζουμε, πως η Νότιγχαμ βρίσκεται κι ένα βήμα μακριά από την παρουσία της στον τελικό του Europa League.