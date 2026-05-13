Την ερχόμενη Κυριακή (17/5) στις 19:30 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στη φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του ματς στη Λεωφόρο θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ.

Η προτελευταία αγωνιστική των Play Off 1-4 της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να νικάει τον 4ο Παναθηναϊκό στο Φάληρο και να εκμεταλλεύτεται την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα στην «κούρσα» της 2ης θέσης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή (17/5) με τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο, τα οποία θα κάνουν σέντρα στις 19:30.

Στη φιέστα του πρωταθλητή Δικεφάλου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα φιλοξενήσει το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο... διαδικαστικό ματς πριν την απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της Ένωσης.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του επίσημο ματς ως γηπεδούχος στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σε ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει μόνο νίκη στη Λεωφόρο και να μη νικήσει το Ολυμπιακός την πρωταθλήτρια ΑΕΚ για να βγει 2η.

