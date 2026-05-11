Αρτέτα: «Ευχαριστούμε τον Ράγια, κέρδισε για εμάς το παιχνίδι»

Μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου είναι η Άρσεναλ μετά τη νίκη επί της Γουεστ Χαμ (1-0), με το VAR να ακυρώνει γκολ στο φινάλε και τον Αρτέτα να επικροτεί την απόφαση των διαιτητών.

Η Άρσεναλ βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, έπειτα από την απόφαση του VAR να ακυρώσει το γκολ της Γουέστ Χαμ στα τελευταία λεπτά του λονδρέζικου ντέρμπι (1-0). Ο Μικέλ Αρτέτα μετά το κρίσημο ματς εμφανίστηκε βέβαιος ότι προηγήθηκε καθαρό φάουλ πάνω στον Ράγια, ενώ δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στους διαιτητές για την απόφασή τους.

Πιο συγκεκριμένα οι Gunners «φλερτάρουν» με τον πρώτο τους πρωτάθλημα από 2004 με τον Ράγια να έχει βάλει το χεράκι του... Κάθως στο ματς με την Γουέστ Χαμ είχε μια χρυσή επέμβαση ενώ στο φινάλε η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του αλλά το VAR τους γλίτωσε από γκολ ισοφάρισης στο 90΄+5΄ πήραν την πολύτιμη νίκη με 1-0.

Μετά το ματς που έστειλε ξανά την ομάδα του στο +5 από τη Μάντσεστερ Σιτι ο Αρτέτα έστειλε το δικό του μήνυμα και ευχαρίστησε του διαιτητές: «Ευχαριστούμε τον Νταβίντ Ράγια, κέρδισε για εμάς το παιχνίδι. Το φάουλ πάνω του ήταν καθαρό και προφανές. Μερικές φορές είμαι επικριτικός προς τους διαιτητές όσον αφορά στη σταθερότητα στις αποφάσεις τους. Σήμερα πήραν μία θαρραλέα απόφαση. Όταν κοιτάζεις τη φάση με ηρεμία, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχει φάουλ και πως ήταν σωστή απόφαση. Οπότε, ευχαριστούμε. Σήμερα συνειδητοποίησα πιθανότατα πόσο δύσκολη και πόσο μεγάλη είναι η δουλειά των διαιτητών. Μιλάμε για μία στιγμή που μπορεί να κρίνει την ιστορία, την πορεία δύο τεράστιων συλλόγων που παλεύουν για τη ζωή τους ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Η πίεση είναι τεράστια».