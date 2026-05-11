Μπόουεν: «Λανθασμένη απόφαση η ακύρωση του γκολ κόντρα στην Άρσεναλ»

Για αδικία κάνουν λόγω στο στρατόπεδο της Γουεστ Χαμ, μετά την απόφαση να μη μετρήσει το γκολ του Γουίλσον στο φινάλε κόντρα στην Άρσεναλ.

Η απόφαση διαιτητή και VAR να ακυρώσουν το γκολ του Κάλουμ Γουίλσον στο φινάλε του Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ (1-0) προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, με τα «σφυριά» να μιλούν για αδικία και να βλέπουν την ομάδα τους να παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που οι Gunners είναι μια ανάσα από το τίτλο μετά από 22 χρόνια.

Στο 90+ λεπτό, η Γουεστ Χαμ είχε φτάσει στην ισοφάριση, όμως μετά από αρκετά λεπτά και, ο διαιτητής και ο VAR κατέληξαν πως υπήρξε επιθετικό φάουλ πάνω στον Ράγια, ακυρώνοντας το γκολ και «παγώνοντας» το γήπεδο. Ο διαιτητής του ματς, Κρις Κάβανα, κλήθηκε να κάνει onfield review και απεφάνθη πως το χέρι του ποδοσφαιριστή των Σφυριών στον... λαιμό του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων αποτέλεσε παράβαση, έτσι ακύρωσε το γκολ. Η απόφαση αυτή έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Άρσεναλ, που πανηγύρισε μια νίκη-χρυσάφι στην κούρσα του τίτλου.

Ο Τζάροντ Μπόουεν στάθηκε στη φάση λέγοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις «πάντα μπορείς να βρεις κάτι αν το ψάχνεις αρκετά στο ριπλέι», αφήνοντας αιχμές για την παρέμβαση του VAR: «Οι τερματοφύλακες προστατεύονται περισσότερο από τους υπόλοιπους παίκτες.Υπάρχουν πολλά κρατήματα και μάχες στην περιοχή και ο τερματοφύλακας πρέπει να περιμένει επαφή. Θα υπάρχουν συμπλοκές.Όταν κοιτάζεις την οθόνη για πέντε λεπτά, θα βρεις κάτι. Είμαι σίγουρος πως αν κοιτάζεις αρκετά, θα βρεις κάτι. Αν θεωρώ πως ήταν σωστή η απόφαση».

Από την πλευρά του, ο Νούνο Εσπερίτο Σάντος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος: «Δεν καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι φάουλ και τι δεν είναι. Ακόμη και οι διαιτητές είναι μπερδεμένοι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλά κρατήματα, είναι σαν μία κατάσταση πάλης. Κάποιες φορές αυτό τιμωρείται και κάποιες άλλες όχι. Και σήμερα ήταν απογοητευτικό το ότι τιμωρήθηκε. Δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το όριο μεταξύ φάουλ και μή φάουλ. Υπάρχει έλλειψη συνέπειας και νομίζω πως όλοι είναι μπερδεμένοι. Είναι στο χέρι των διαιτητών να πουν τι είναι φάουλ και τι όχι επειδή φαίνεται πως οι κανόνες έχουν αλλάξει. Όλοι είναι μπερδεμένοι και ο παίκτες δεν μπορούν να καταλάβουν».