Ισοπεδωτική στο Στάδιο του Φωτός η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς μεταξύ 17' και 37' σκόραρε τέσσερις φορές!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήγε στο Στάδιο του Φωτός ψάχνοντας νίκη παραμονής ενάντια στη Σάντερλαντ, με αυτά που έκανε η ομάδα του Βίτορ Περέιρα στο πρώτο μέρος να είναι βγαλμένα από τα πιο τρελά όνειρα των οπαδών των φιλοξενούμενων! Στο 17', το αυτογκόλ του Χιουμ έδωσε το προβάδισμα στη Φόρεστ, με τον Γουντ να εκμεταλλεύεται μεγάλο λάθος στην αντίπαλη άμυνα και να διπλασιάζει τα τέρματά της στο 31'.



Ακολούθησε... κατηφόρα, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή τρία λεπτά αργότερα και τον Ζεσούς να κάνει το 4-0 παίρνοντας το ριμπάουντ μετά από κόντρα σε προσπάθεια του Άινα... Αναμενόμενα, οι φίλοι των γηπεδούχων ξεκίνησαν να αποχωρούν από νωρίς από το γήπεδο, με πολλούς εξ αυτών να σηκώνονται από τις θέσεις τους μετά το τρίτο γκολ που δέχτηκε η ομάδα τους...