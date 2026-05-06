Το Sky Sports αναφέρει πως στην Άρσεναλ θα είναι μαζεμένοι όσον αφορά στις μεταγραφές το καλοκαίρι, παρά τα μεγάλα έσοδα που έχουν αποκομίσει μέσω του Champions League.

Είκοσι χρόνια μετά, η Άρσεναλ θα διεκδικήσει εκ νέου το τρόπαιο του Champions League, ευελπιστώντας να έχει καλύτερη τύχη σε σχέση με το 2006, όταν λύγισε στο τέλος από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Παρισιού. Φυσικά, η πορεία των Κανονιέρηδων μέχρι εδώ τους έχει εξασφαλίσει και τεράστια έσοδα, που έχουν φτάσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 150 σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου στη Βουδαπέστη.

Ακόμα κι έτσι πάντως, οι άνθρωποι του κλαμπ παρουσιάζονται προσγειωμένοι όσον αφορά στις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το Sky Sports, οι Λονδρέζοι αντιλαμβάνονται πως δεν μπορούν να κινηθούν όπως πέρυσι, όταν δαπάνησαν κάτι λιγότερο από 300 εκατομμύρια, την ώρα που είχαν πάρει μόλις 13 από πωλήσεις

Με ένα... πενηντάρικο να είναι δεδομένο για την αγορά του Ινκάπιε, οι Κανονιέρηδες θα αναζητήσουν έσοδα προκειμένου να είναι νοικοκυρεμένα και τα λογιστικά τους βιβλία, με 17 εκατομμύρια να είναι σίγουρα από την πώληση του Κίβιορ στην Πόρτο.

Από εκεί και πέρα, παίκτες όπως ο Γουάιτ, ο Τροσάρ και ο Μαρτινέλι θα μπορούσαν, κατά το δημοσίευμα, να αποχωρήσουν εάν έρθουν οι κατάλληλες προτάσεις, ενώ και ο νεαρός Λιούις-Σκέλι ενδέχεται να μπει σε ανάλογες κουβέντες, αν και ο Μίκελ Αρτέτα φέρεται να πιστεύει σε αυτόν και να τον υπολογίζει μακροπρόθεσμα.

Από την άλλη, ονόματα ποδοσφαιριστών όπως ο Κβαρατσχέλια, ο Άλβαρες και ο Γκόρντον συνδέονται με την Άρσεναλ, η οποία θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της ασχέτως του πώς θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Ωστόσο αυτή τη χρονιά, θα χρειαστούν και έσοδα από πωλήσεις παικτών, με τους αρμόδιους να έχουν μπόλικη δουλειά μπροστά τους.