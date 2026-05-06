Η φετινή Άρσεναλ ξεπερνά τους «Invincibles» του 2004; (Poll)

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα φτάνει αήττητη στον τελικό του Champions League και ανοίγει την κουβέντα σύγκρισης με τη θρυλική Άρσεναλ του 2003-04.

Στο στούντιο του CBS, ο Τιερί Ανρί άνοιξε μια συζήτηση που μέχρι πρότινος έμοιαζε σχεδόν… απαγορευμένη για τους φίλους της Άρσεναλ. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου δεν περιορίστηκε σε αποθέωση για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας ευθέως το ερώτημα: μπορεί αυτή η Άρσεναλ να ξεπερνά ακόμη και τους θρυλικούς «Invincibles» του 2003-04;

Η αφορμή δεν είναι απλώς η πρόκριση στον τελικό του Champions League, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή ήρθε. Οι Gunners διέσχισαν τη διοργάνωση χωρίς ήττα, σε ένα περιβάλλον όπου το παραμικρό λάθος συνήθως κοστίζει. Και αυτό, για τον Ανρί, αλλάζει τα δεδομένα της σύγκρισης. «Πρέπει να πάρουμε απόσταση για να καταλάβουμε τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα», ανέφερε. «Μιλάμε συνεχώς για τους “Invincibles”, και δικαίως. Αλλά εδώ έχουμε ένα σύνολο που μένει αήττητο στο Champions League. Είναι άλλο επίπεδο. Στην Ευρώπη δεν συγχωρείται τίποτα».

Η νίκη με 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στους ημιτελικούς αποτέλεσε ίσως την πιο καθαρή απόδειξη της ωριμότητας αυτής της ομάδας. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που φημίζεται για την ικανότητά του να «βυθίζει» το παιχνίδι στη σκληράδα και την τακτική φθορά, η Άρσεναλ δεν έχασε την ψυχραιμία της. «Όλοι σκέφτηκαν ότι τα ματς με την ομάδα του Σιμεόνε μπορούν να εξελιχθούν σε εφιάλτη», είπε ο Ανρί. «Ξέρεις πώς παίζει η Ατλέτικο, πώς σε τραβά στη “λάσπη”. Αλλά η Άρσεναλ έμεινε πιστή στο πλάνο της. Τους νίκησε στο δικό τους παιχνίδι, σε μια μάχη μυαλού».

Και ίσως εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με παλαιότερες εκδοχές του συλλόγου. Αυτή η ομάδα δεν είναι μόνο ταλαντούχα. Είναι ελεγχόμενη, πειθαρχημένη και ψυχικά ανθεκτική. Δεν παρασύρεται, δεν πανικοβάλλεται, δεν καταρρέει όταν το παιχνίδι ξεφεύγει από το ιδανικό της σενάριο. Τα επιτεύγματα της σεζόν το επιβεβαιώνουν. Με τη νίκη επί της Ατλέτικο, η Άρσεναλ έφτασε τις 41 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ της σεζόν 1970-71. Τότε είχε κατακτήσει το νταμπλ στην Αγγλία. Σήμερα, βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση.

Παράλληλα, το αήττητο σερί των 14 αγώνων στο Champions League (11 νίκες, 3 ισοπαλίες) αποτελεί επίδοση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη μορφή της διοργάνωσης. Ακόμη κι αν το νέο φορμάτ αυξάνει τον αριθμό των αγώνων, η συνέπεια σε αυτό το επίπεδο παραμένει εξαιρετικά σπάνια. Η αμυντική λειτουργία είναι εξίσου εντυπωσιακή. Με 30 clean sheets, η Άρσεναλ ισοφάρισε το κορυφαίο ρεκόρ στην ιστορία της, από τη σεζόν 1993-94. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποτυπώνει όχι μόνο την ποιότητα των αμυντικών, αλλά και τη συνολική πειθαρχία της ομάδας.

Ωστόσο, τα στατιστικά αποκαλύπτουν μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μικέλ Αρτέτα είναι βαθύτερο, καθώς έχει αλλάξει τη νοοτροπία ενός συλλόγου που για χρόνια κουβαλούσε το βάρος της αμφιβολίας. Κάποτε, η Άρσεναλ έδειχνε ευάλωτη στις κρίσιμες στιγμές. Τα «στραβοπατήματα» μετατρέπονταν σε καταρρεύσεις και τα μεγάλα όνειρα έσβηναν απότομα. Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Η ομάδα αντέχει, επιμένει και επιβάλλεται, έστω και αν η αμφισβήτηση παραμένει στο μυαλό των φίλων του συλλόγου.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση έχει παίξει και η έδρα. Το Emirates, που συχνά κατηγορούνταν για «ήπια» ατμόσφαιρα, μετατράπηκε σε…όπλο. Ο Αρτέτα επένδυσε συνειδητά στη σύνδεση με τον κόσμο και κατάφερε να μετατρέψει την ένταση της εξέδρας σε πίεση για τον αντίπαλο. «Ο κόσμος δημιούργησε την ενέργεια. Ένιωθαν κάθε φάση μαζί μας», δήλωσε. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο σε αυτό το γήπεδο».

Οι εικόνες μετά το τελικό σφύριγμα επιβεβαίωσαν το μέγεθος της στιγμής, Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, η Άρσεναλ βρέθηκε να διεκδικεί τα πάντα: φαβορί για την Premier League και ταυτόχρονα φιναλίστ του Champions League.

«Βρήκαμε έναν νέο τρόπο να παίζουμε», παραδέχθηκε ο Ράις. Και ίσως αυτή να είναι η πιο ειλικρινής αποτύπωση της πραγματικότητας, μια ομάδα που, ενώ διεκδικεί τα πάντα, εξακολουθεί να αναζητά την καλύτερη εκδοχή της. Αυτό είναι και το παράδοξο. Μια ομάδα που βρίσκεται ένα βήμα από την κορυφή της Ευρώπης και της Αγγλίας, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τη μετάβασή της. Ο ίδιος ο Αρτέτα το αναγνωρίζει: «Στο κορυφαίο επίπεδο πρέπει να είσαι συνεχώς στο απόλυτο. Δεν ξέρεις ποτέ τι φέρνει η επόμενη στιγμή».

Η απάντηση, τελικά, θα δοθεί στο γήπεδο. Αν στο τέλος της σεζόν η Άρσεναλ κατακτήσει έναν από τους δύο μεγάλους τίτλους – ή και τους δύο – τότε αυτή η νίκη θα καταγραφεί ως το σημείο καμπής. Αν όχι, θα μείνει ως μια μεγάλη στιγμή… που δεν ολοκληρώθηκε.

Κάποτε, τέτοιες φιλοδοξίες θα θεωρούνταν υπερβολικές. Σήμερα, μοιάζουν απολύτως λογικές. Και έτσι, το μεγάλο ερώτημα δεν μπορεί πλέον να αποφευχθεί: Είναι αυτή η Άρσεναλ απλώς αντάξια των «Invincibles» ή μήπως έχει ήδη αρχίσει να γράφει ένα ακόμη σπουδαιότερο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου;

