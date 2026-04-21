Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, αποθέωσε για ακόμη μια φορά τον Μπάμπη Κωστούλα, αναφέροντας πως έχει μεγάλες δυνατότητες.

Ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι έχει μπροστά της απόψε (21/4, 22:00) η Μπράιτον, που φιλοξενεί στο «ΑΜΕΧ» την Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League, με τα βλέμματα φυσικά και στον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Έλληνας στράικερ πήρε χρόνο συμμετοχής το περασμένο Σαββατοκύριακο, στην ισοπαλία με την Τότεναμ (2-2) και δείχνει πως σιγά σιγά βρίσκει και πάλι τα πατήματά του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνικός των «Γλάρων», Φάμπιαν Χίρτσελερ, μίλησε στο Sussex World για τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, αποθεώνοντάς τον για ακόμη μια φορά.

Ο Αυστριακός τόνισε πως ο Κωστούλας έχει απίστευτες δυνατότητες και στον σύλλογο ξέρουν πως μακροπρόθεσμα θα γίνει μεγάλος παίκτης για εκείνους, ενώ ανέφερε ότι εργάζεται πολύ σκληρά στις προπονήσεις και συνεχίζει να πιστεύει στο ταλέντο του.

«Ο Μπάμπης έδειξε τα πάντα το Σαββατοκύριακο, όταν μπήκε στο γήπεδο, έδειξε μεγάλη επίδραση, έδειξε καλή προσπάθεια για την ομάδα, έπαιξε καλά, αμύνθηκε καλά, επιτέθηκε καλά.

Έτσι, λοιπόν, ήμουν πολύ χαρούμενος γι' αυτόν, γιατί όπως και ο Τζορτζίνιο, απέδειξε ότι σε κάθε προπόνηση τώρα, συνέχισε να εργάζεται σκληρά, συνεχίζει να πιστεύει στις δικές του ικανότητες.

Γνωρίζουμε ότι έχει απίστευτες δυνατότητες. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι αρκετά νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται και μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς».