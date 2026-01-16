Ο Μάικλ Κάρικ απάντησε στην κριτική του Ρόι Κιν για την ανάληψη του πάγκου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν και κλήθηκε να απαντήσει στα αρνητικά σχόλια του Ρόι Κιν και για το γεγονός αν του προκαλούν έξτρα πίεση.

O Κάρικ έδωσε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων για το αυριανό ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ» και δεν γινόταν να μην απαντήσει στους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ: «Ειλικρινά, δεν με ενόχλησε. Δεν μου ασκούν περισσότερη πίεση τέτοια σχόλια, δεν το αισθάνομαι έτσι. Είναι απλώς μέρος της όλης κατάστασης. Καταλαβαίνω τον ρόλο, υπάρχουν πολλές απόψεις γύρω, κάποιες είναι θετικές, κάποιες όχι και τόσο. Είμαι προσηλωμένος στην ομάδα και στον τρόπο που θα πετύχουμε».

Συγκεκριμένα ο Κιν έκανε ένα σχόλιο για τη σύζυγο του Μάικλ, Λίζα Κάρικ ,μετά την ανακοίνωση του 44χρονου ως προπονητή της Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν. Μιλώντας στο podcast Stick to Football, ο Ιρλανδός απαντούσε σε σχόλιο του Τζέιμι Κάραγκερ ότι η Γιουνάιτεντ δεν θα έπρεπε να έχει προσλάβει τον Κάρικ για τον ρόλο αυτό: «Λοιπόν, η γυναίκα του μπορεί πάντα να έρθει, γιατί καμιά φορά έχει λίγο μεγάλο στόμα. Πιθανότατα αυτή κάνει την ομιλία στα αποδυτήρια».

Το σχόλιο αυτό αναφερόταν στην κόντρα που είχε με την Λίζα Κάρικ από το 2014 αφού ο ίδος είχε ασκήσει κριτική στην εμφάνιση του Μάικλ Κάρικ και στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, έπειτα από την ήττα της Γιουνάιτεντ με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Champions League. Η Λίζα Κάρικ απάντησε με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έβριζε τον Κιν, αλλά στη συνέχεια την διέγραψε.