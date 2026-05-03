Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ ενόψει της μεγάλης μάχης στο «Ολντ Τράφορντ».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League, με τις δυο τους να μάχονται για την 3η θέση στο πρωτάθλημα. Ο Άρνε Σλοτ έχει επιλέξει τον Γούντμαν κάτω από τα δοκάρια λόγω των απόντων Άλισον και Μαμαρντασβίλι, ενώ κατέβασε ενδεκάδα γεμάτη... χαφ ελλείψει και του Μοχάμεντ Σαλάχ!

Χράφενμπερχ, Τζόουνς, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι και Βιρτζ συγκεκριμένα θα παραταχθούν στο γήπεδο στη σένρα του «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία από την πλευρά της έχει αποφύγει τις εκπλήξεις.

Ο Χέβεν για ακόμα μια αγωνιστική κέρδισε μια θέση στο βασικό σχήμα δίπλα στον Χάρι Μαγκουάιρ, με τους Νταλότ και Σο στα φτερά. Κασεμίρο και Μέινου αποτελούν το δίδυμο στον άξονα, ενώ η επιθετική γραμμή στελεχώνεται από τους Μπουμό, Κούνια, Μπρούνο Φερνάντες και Σέσκο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Χέβεν, Σο, Μέινου, Κασεμίρο, Μπουμό, Μπρούνο Φερνάντες, Κούνια, Σέσκο

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Γούντμαν, Φρίμπονγκ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Ρόμπερτσον, Χράφενμπερχ, Τζόουνς, Μακ Άλιστερ, Βιρτζ, Σομποσλάι, Χάκπο

