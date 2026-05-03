Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο κι επέστρεψε στην οικία του μετά την αδιαθεσία που ένιωσε στο «Ολντ Τράφορντ».

Τέλος καλό, όλα καλά με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον! Ο εμβληματικός προπονητής ένιωσε έντονη αδιαθεσία πριν από τη σέντρα του ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ με συνέπεια να διακομισθεί στο νοσοκομείο, όμως φαίνεται πως απέφυγε κάθε κίνδυνο.

Από την αρχή η «Daily Mail» είχε χαρακτηρίσει τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ως προληπτικό μέτρο και λίγη ώρα αργότερα στην Αγγλία επιβεβαίωσαν πως ο Σκωτσέζος πήρε εξιτήριο κι επέστρεψε στην οικία του.

Υπενθυμίζουμε πως ο 84χρονος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία πίσω στο 2018, όμως τα πρώτα ρεπορτάζ τονίζουν πως το πρόσφατο επεισόδιο δεν είχε κάποιο συσχετισμό.