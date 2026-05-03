Φέργκιουσον: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο κι επέστρεψε σπί του
Τέλος καλό, όλα καλά με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον! Ο εμβληματικός προπονητής ένιωσε έντονη αδιαθεσία πριν από τη σέντρα του ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ με συνέπεια να διακομισθεί στο νοσοκομείο, όμως φαίνεται πως απέφυγε κάθε κίνδυνο.
Από την αρχή η «Daily Mail» είχε χαρακτηρίσει τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ως προληπτικό μέτρο και λίγη ώρα αργότερα στην Αγγλία επιβεβαίωσαν πως ο Σκωτσέζος πήρε εξιτήριο κι επέστρεψε στην οικία του.
Υπενθυμίζουμε πως ο 84χρονος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία πίσω στο 2018, όμως τα πρώτα ρεπορτάζ τονίζουν πως το πρόσφατο επεισόδιο δεν είχε κάποιο συσχετισμό.
Sir Alex Ferguson was taken to hospital after feeling unwell before Manchester United's game against Liverpool. This was a precautionary measure. @talkSPORT understands he is now resting at home.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 3, 2026
