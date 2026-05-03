Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον! Ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε παρευρεθεί στο «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, όταν περίπου μια ώρα πριν από τη σέντρα ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο 84χρονος μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα καθαρά για προληπτικούς λόγους, αλλά αναμένεται σύντομα να αναρρώνει στο σπίτι του. Θυμίζουμε πως ο Φέργκιουσον υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία πίσω στο 2018 από την οποία ανέρρωσε μετά από χειρουργική επέμβαση.

Όπως υπογραμμίζουν πάντως οι Άγγλοι, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη πως το πρόσφατο περιστατικό σχετίζεται με εκείνο το επεισόδιο. Από τότε που αποσύρθηκε από τους πάγκους, ο Σκωτσέζος είναι τακτικός θαμώνας του «Ολντ Τράφορντ» και στηρίζει από κοντά την μεγάλη του αγάπη.

Πρόκειται φυσικά για τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και ολόκληρου του ποδοσφαίρου με 49 επίσημους τίτλους πριν αποσυρθεί από τους πάγκους το 2013.