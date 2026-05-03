Ένα ασύλληπτο λάθος του Λάμενς επέτρεψε στη Λίβερπουλ να ισοφαρίσει σε 2-2 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, 2-2 μέσα σε λίγα λεπτά! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιδόθηκε σε ρεσιτάλ λαθών στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, επιτρέποντάς της να επανέλθει και να ισοφαρίσει στο Ολντ Τράφορντ. Και αν η λάθος πάσα του Ντιαλό στο γκολ του Σόμποσλαϊ είναι κάτι που μπορεί εύκολα να συμβεί, το σφάλμα του Λάμενς που έφερε το 2-2 από τον Χάκπο είναι από αυτά που βλέπουμε σπάνια! Ο Βέλγος είχε την μπάλα στα πόδια του και δύο αμυντικούς κοντά του, ωστόσο με κάποιο τρόπο τροφοδότησε τον Μακ Άλιστερ, που βρήκε τον Σόμποσλαϊ και εκείνος τον Ολλανδό, που σκόραρε από κοντά...

Error de Lammens, otro error del #ManchesterUnited esta vez del golero para que Gakpo convierta el 2 a 2 del #Liverpool ahora todo igualado en OldTrafford May 3, 2026