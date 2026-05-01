Ντε Τσέρμπι: «Δεν έχουμε υποβιβαστεί ακόμα»

Φρένο στην εσωστρέφεια θέλησε να βάλει ο προπονητής της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι Σπερς δεν έχουν υποβιβαστεί ακόμη.

«Δεν έχουμε υποβιβαστεί ακόμη», δήλωσε κατηγορηματικά ο τεχνικός της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης εκτός έδρας κυριακάτικης αναμέτρησης κόντρα στην Άστον Βίλα (03/05, 21:00), στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Λονδίνου βρίσκεται στην 18η θέση της κατάταξης με 34 βαθμούς, στο -2 από την 17η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, που αυτή τη στιγμή παραμένει στα... σαλόνια, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Το κλίμα είναι βαρύ στις τάξεις της Τότεναμ και η πίεση τεράστια, ειδικότερα μετά τους τραυματισμούς των Σίμονς και Σολάνκε. Οι Σπερς μετά την κατάκτηση του περυσινού Europa League, που ήταν ο πρώτος τίτλος των Πετεινών έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια, τη φετινή σεζόν αντιμετωπίζουν κατάματα το... φάσμα της Championship.

Ο Ιταλός τεχνικός των Λονδρέζων, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με το Sky Sports, θέλησε με τις δηλώσεις του πριν τη ζωτικής σημασίας αναμέτρησης για τον σύλλογο να... φρενάρει την απαισιοδοξία και την εσωστρέφεια, που κατακλύζουν το σωματείο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σας παρακολούθησα στην τηλεόραση! Δεν έχω διάθεση αντιπαράθεσης. Άκουσα τη φράση: Είναι αδύνατο να μείνουμε ξύπνιοι! Γιατί κλαίμε; Υποβιβαστήκαμε; Όχι ακόμη», ήταν τα λόγια του 46χρονου κόουτς!