Η Τότεναμ επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Άστον Βίλα και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Ολοζώντανη για την παραμονή στην Premier League η Τότεναμ, που επιβλήθηκε 2-1 εκτός έδρας της Άστον Βίλα και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, αφήνοντας στο -1 τη Γουέστ Χαμ! Οι δε ηττημένοι, έμειναν χωρίς βαθμό για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και παρέμειναν στην πέμπτη θέση.

Οι Λονδρέζοι έδειξαν εξαρχής τις διαθέσεις τους και προηγήθηκαν στο δωδέκατο λεπτό, με σουτ του Γκάλαχερ έξω από την περιοχή. Ο Παλίνια επιχείρησε να τον μιμηθεί στο 17' αλλά η προσπάθειά του κατέληξε στο δοκάρι. Εντέλει, το 2-0 ήρθε στο 25', με τον Ριτσάρλισον να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και να δίνει ισχυρό προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Οι παίκτες του Ουνάι Έμερι είχαν πλέον ένα βουνό να ανέβουν, με οπαδούς να ξεκινούν να αποχωρούν από το Βίλα Παρκ πριν καν το μισάωρο. Όσοι το έπραξαν δεν έχασαν και πολλά, με τους παίκτες του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να κρατούν με άνεση το προβάδισμα, καθώς η μείωση του σκορ ήρθε μόλις στην τελευταία φάση του αγώνα με κεφαλιά του Μπουεντία, και να καταγράφουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, δείχνοντας πως μπορούν να αποφύγουν έναν απροσδόκητο και συνάμα καταστροφικό υποβιβασμό.

Η βαθμολογία στη μάχη της παραμονής