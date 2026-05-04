Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, μετά τη νίκη της Τότεναμ με 2-1 επί της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ.

Η Τότεναμ ταξίδεψε χθες (03/05) στο Μπέρμιγχαμ για να αναμετρηθεί με την Άστον Βίλα στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League, επικρατώντας με 1-2 και έμεινε ολοζώντανη στη μάχη για τη παραμονή στη κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας πως η νίκη αυτή ήταν πράγματι πολύ σημαντική για τη μάχη της σωτηρίας, σημειώνοντας παράλληλα πως απομένουν ακόμη 3 αγωνιστικές και δεν έχει κριθεί τίποτα μέχρι στιγμής.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την εμφάνιση, κερδίσαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι εναντίον μιας σπουδαίας Άστον Βίλα. Έπρεπε να παίξουν την Πέμπτη, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για αυτούς, αλλά είναι πάντα πολύ δύσκολο να παίζεις εναντίον του (Ουνάι) Έμερι, εναντίον αυτής της Βίλα σε αυτό το γήπεδο».

«Για αυτό είμαι πραγματικά ευχαριστημένος, ήταν μια καλή εμφάνιση με την μπάλα, χωρίς την μπάλα. Χωρίς την μπάλα δείξαμε μεγάλο θάρρος και σπουδαίες ικανότητες. Είμαι χαρούμενος για αυτό το είδος εμφάνισης που ξεπερνά τους τρεις βαθμούς. Είμαστε έναν βαθμό παραπάνω από τη Γουέστ Χαμ, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παίξουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι και να πιστέψουμε όλο και περισσότερο στους εαυτούς μας και στις ικανότητές μας».

«Το κρίσιμο τώρα είναι να θυμόμαστε πώς ήταν η κατάσταση πριν από τον αγώνα με τη Γουλβς. Αυτή είναι η πιο σημαντική ανάμνηση που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Στο ποδόσφαιρο είναι πολύ εύκολο να αλλάξεις, αν χάσεις, είσαι ηλίθιος. Αν κερδίσεις, είσαι πρωταθλητής. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να βρεις μια ισορροπία. Πρέπει να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα επειδή το παιχνίδι με τη Λιντς είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να θυμόμαστε μέσα μας τι έχουμε κάνει στο παρελθόν».

“I am very happy and very pleased tor the pertormance. We won a great game against a great Aston Villa. Ok they have to play Thursday a very important game for them but ok it's very tough playing against… pic.twitter.com/OpbeWRoiNV — Spurs Army (@SpursArmyTweets) May 3, 2026

Πράγματι με τη χθεσινή τους νίκη τα «σπιρούνια» ανέβηκαν στην 17η θέση και τους 37 βαθμούς, αφήνοντας την Γουέστ Χαμ στο -1 και τους 36, με την ομάδα του Νούνο να έχει σαφώς πιο δύσκολο πρόγραμμα, συγκριτικά με την Τότεναμ.