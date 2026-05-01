Μία τουλάχιστον ευφάνταστη δημοσίευση για το έμβλημα της Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι μία ανάσα από την επιστροφή στις σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά από 46 ολόκληρα χρόνια, καθώς επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα στον πρώτο ημιτελικό του Europa League και πήρε το μίνιμουμ προβάδισμα πρόκρισης. Την ίδια ώρα πάντως, μία δημοσίευση πολύ πιο ανάλαφρη και αρκετά ευφάνταστη τράβηξε τα βλέμματα στα social media...

«Πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά το έμβλημα της Φόρεστ είναι το περίγραμμα του μαλλιού του Μάρτιν Ο'Νιλ την εποχή που έπαιζε εκεί. Συχνά το περνούν λανθασμένα για δέντρο» ανέφερε ένας χρήστης του Twitter, που επισύναψε και τη σχετική φωτογραφία του νυν προπονητή της Σέλτικ!

Η δημοσίευση απέσπασε πάνω από 11.000 likes και εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να αποθεώνουν τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε την εν λόγω σύγκριση και άλλους, λιγότερο χιουμορίστες, να απαντούν με σοβαρό τρόπο εξηγώντας πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό... Αξίζει να σημειωθεί ότι το γνωστό δέντρο υιοθετήθηκε ως έμβλημα του κλαμπ το 1974, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο σύλλογος, με τον Ο'Νιλ να αποτελεί μέλος της Νότιγχαμ από το 1971 έως το 1981.