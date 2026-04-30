Europa League: Η Φόρεστ βλέπει τελικό με προβάδισμα στον αγγλικό εμφύλιο!
Ο πρώτος λόγος για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Αν και δεν ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, οι Reds υπέταξαν την Άστον Βίλα με 1-0 στον αγγλικό «εμφύλιο» των ημιτελικών του Europa League κι απέκτησαν ισχνό προβάδισμα πρόκρισης. Ο Ορτέγκα ήταν εκεί στο πρώτο ημίχρονο για να κρατήσει το μηδέν σε μακρινές προσπάθειες των φιλοξενούμενων, πριν η Φόρεστ απαντήσει στο 34΄με προβολή που εξουδετέρωσε με ασύλληπτη επέμβαση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισορροπήσουν στον αγωνιστικό χώρο και τελική βρήκαν το πολυπόθητο γκολ της νίκης στο 71΄. Έπειτα από υπόδειξη του VAR, ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Ντιν στην περιοχή και ο Γουντ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το τελικό 1-0.
Μπράγκα - Φράιμπουργκ 2-1
Νίκη στις καθυστερήσεις για τη Μπράγκα, η οποία λύγισε με 2-1 τη Φράιμπουργκ στην Πορτογαλία κι απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8΄, όταν ο Τικνάζ με προβολή βρήκε δίχτυα για το 1-0. Η απάντηση των Γερμανών ωστόσο ήταν άμεση, καθώς οκτώ λεπτά αργότερα ο Γκριφό έφερε το ματς στα ίσα. Όλα έδειχναν πως το ματς θα ολοκληρωνόταν ισόπαλο, όμως στο 90΄+2΄ο Ντόργκελες βρήκε το γκολ της νίκης για το τελικό 2-1 υπέρ της Μπράγκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.