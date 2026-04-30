Το πέναλτι του Γουντ έχρισε νικήτρια τη Νότιγχαμ που λύγισε με 1-0 την Άστον Βίλα κι απέκτησε τον πρώτο λόγο για τον τελικό του Europa League. Νικήτρια στο 90΄+2΄η Μπράγκα.

Ο πρώτος λόγος για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Αν και δεν ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, οι Reds υπέταξαν την Άστον Βίλα με 1-0 στον αγγλικό «εμφύλιο» των ημιτελικών του Europa League κι απέκτησαν ισχνό προβάδισμα πρόκρισης. Ο Ορτέγκα ήταν εκεί στο πρώτο ημίχρονο για να κρατήσει το μηδέν σε μακρινές προσπάθειες των φιλοξενούμενων, πριν η Φόρεστ απαντήσει στο 34΄με προβολή που εξουδετέρωσε με ασύλληπτη επέμβαση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισορροπήσουν στον αγωνιστικό χώρο και τελική βρήκαν το πολυπόθητο γκολ της νίκης στο 71΄. Έπειτα από υπόδειξη του VAR, ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Ντιν στην περιοχή και ο Γουντ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το τελικό 1-0.

Μπράγκα - Φράιμπουργκ 2-1

Νίκη στις καθυστερήσεις για τη Μπράγκα, η οποία λύγισε με 2-1 τη Φράιμπουργκ στην Πορτογαλία κι απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8΄, όταν ο Τικνάζ με προβολή βρήκε δίχτυα για το 1-0. Η απάντηση των Γερμανών ωστόσο ήταν άμεση, καθώς οκτώ λεπτά αργότερα ο Γκριφό έφερε το ματς στα ίσα. Όλα έδειχναν πως το ματς θα ολοκληρωνόταν ισόπαλο, όμως στο 90΄+2΄ο Ντόργκελες βρήκε το γκολ της νίκης για το τελικό 2-1 υπέρ της Μπράγκα.