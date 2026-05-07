Ο Γουότκινς έκανε το 1-0 για την Άστον Βίλα ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα για τα ημιτελικά του Europa League.

Μετά από 36 λεπτά αγώνα, η Άστον Βίλα κατάφερε να κάνει το 1-0 ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ και να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα για τα ημιτελικά του Europa League. Σκόρερ ο Γουότκινς, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από μαζεμένα λάθη της αντίπαλης άμυνας και τρομερή ατομική προσπάθεια του Μπουεντία.