Άστον Βίλα - Νότιγχαμ: Το 1-0 με γκολ του Γουότκινς
Ο Γουότκινς έκανε το 1-0 για την Άστον Βίλα ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα για τα ημιτελικά του Europa League.
Μετά από 36 λεπτά αγώνα, η Άστον Βίλα κατάφερε να κάνει το 1-0 ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ και να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα για τα ημιτελικά του Europa League. Σκόρερ ο Γουότκινς, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από μαζεμένα λάθη της αντίπαλης άμυνας και τρομερή ατομική προσπάθεια του Μπουεντία.
