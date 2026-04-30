Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Κόμπι Μέινου, για επέκταση του συμβολαίου έως το 2031.

Κάτοικος Μάντσεστερ στην κόκκινη (φυσικά) πλευρά θα συνεχίσει να είναι για αρκετά χρόνια ακόμη ο Κόμπι Μέινου, επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών που έκαναν λόγο για ανανέωση.

Ο νεαρός Άγγλος μέσος έδωσε τα χέρια με τους ''Red Devils'' για νέο συμβόλαιο έως το 2031, με τον σύλλογο να εκδίδει και την επίσημη ανακοίνωση το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4).

Στα 21 του χρόνια ο Μέινου μετράει ήδη 98 συμμετοχές με 7 γκολ και 5 ασίστ ως ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας της Γιουνάιτεντ, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα με το εθνόσημο των «Τριών Λιονταριών» 12 φορές. Την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει 26 εμφανίσεις (3 ασίστ), με τον Μάικλ Κάρικ να είναι εκείνος που τον έβγαλε από τον «πάγο».

Οι δηλώσεις του μετά την ανανέωση:

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πάντα το σπίτι μου. Αυτός ο ξεχωριστός σύλλογος σημαίνει τα πάντα για την οικογένειά μου.

Μεγάλωσα βλέποντας την επίδραση που έχει ο σύλλογός μας στην πόλη μας και απολαμβάνω την ευθύνη που συνοδεύει το να φοράς αυτή τη φανέλα.

Από το The Cliff, μέχρι το Littleton Road, το Carrington και τελικά το Old Trafford, το ταξίδι μέχρι στιγμής ήταν απίστευτο. Έχω το προνόμιο να ζω το όνειρό μου κάθε μέρα, με την ίδια αδιάκοπη επιθυμία να πετύχω εδώ όπως όταν συμμετείχα στην πρώτη μου προπόνηση στην ηλικία των έξι ετών.

Όλοι μπορούμε να νιώσουμε την ορμή να χτίζεται μέσα στον σύλλογο. Είμαι αποφασισμένος να αναλάβω δράση και να παίξω τον ρόλο μου βοηθώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγωνίζεται τακτικά για μεγάλα τρόπαια τα επόμενα χρόνια.»