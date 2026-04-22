Ο Ροσένιορ πρόλαβε να μείνει στην Τσέλσι μόλις τρεις μήνες, μιας και οι Μπλε αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόλυσή του μετά την κάκιστη πορεία.

Απίθανα πράγματα και καταστάσεις που γυρίζουν την Τσέλσι πίσω. Ο Ροσένιορ πρόλαβε να μείνει στον πάγκο του συλλόγου μόλις 106 ημέρες, αφού η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυσή του. Τι και αν το συμβόλαιο του έληγε το 2032, η τραγική πορεία της ομάδας έφερε και το τέλος του από τον σύλλογο. Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες σε επίπεδο πρωταθλήματος, δίχως να έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και είδε το Champions League να απομακρύνεται αρκετά. Οι διοικούντες τον σύλλογο επιθυμούν να «ξυπνήσουν» την ομάδα και ελπίζουν πως θα τα καταφέρουν με αυτό το... σοκ της απόλυσης. «Η Τσέλσι ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Λίαμ Ροσένιορ. Εκ μέρους όλων στο σύλλογο, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Λίαμ και το επιτελείο του για την προσπάθεια και την προσφορά τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα.

Ο Λίαμ επέδειξε σε κάθε στιγμή ακεραιότητα και επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στα μέσα της σεζόν.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις της ομάδας δεν ανταποκρίθηκαν στα απαιτούμενα πρότυπα, τη στιγμή που απομένουν ακόμη σημαντικοί στόχοι για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Όλοι στην Τσέλσι του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή έως το τέλος της σεζόν, με τη στήριξη του υπάρχοντος τεχνικού επιτελείου, καθώς η ομάδα επιδιώκει την εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής και την πρόοδο στο FA Cup. Παράλληλα, ο σύλλογος θα προχωρήσει σε διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο τη λήψη της σωστής μακροπρόθεσμης απόφασης για τη θέση του προπονητή» τονίζεται στην ανακοίνωση.