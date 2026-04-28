Στα «ραντάρ» της Νότιγχαμ φόρεστ βρίσκεται ο Μάρσαλ Μουνέτσι, όπως αποκάλυψαν δημοσιεύματα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Γουλβς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Μάρσαλ Μουνέτσι. Ο 29χρονος μέσος από τη Ζιμπάμπουε βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο των Reds, σύμφωνα με το Foot Mercato.

Ωστόσο, προτεραιότητα του παίκτη παραμένει η Παρίς όπου αγωνίζεται ως δανεικός και επιθυμεί να συνεχίσει.Αναλυτικότερα ο διεθνής χαφ που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με τη Γουλβς, φέρεται να βρίσκεται κοντά στο να ξανά γυρίσει στην Premier League. Καθώς οι επαφές ανάμεσα στους συλλόγους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώην προπονητής του, Βίτορ Περέιρα, πιέζει για τη μεταγραφή, θεωρώντας ότι ο Μουνέτσι μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση στη μεσαία γραμμή. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά.

🚨EXCL:🔵⚪️🇿🇼 #Ligue1 |



🔐 Nottingham Forest et Wolverhampton sont proches d’un accord de principe pour Marshall Munetsi.



❗️Cependant, la priorité du joueur reste le Paris FC, où il souhaite poursuivre l’aventure.



April 28, 2026

Στην Πάρις έχει μετρήσει 14 εμφανίσεις όπου έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα τέσσερις φορές και έχει «μοιράσει» δύο ασίστ.

