Με παράσταση Αβονίγι, η Νότιγχαμ Φόρεστ άλωσε το «Στάμφορντ Μπριτζ» κι εκτόξευσε τις πιθανότητες παραμονής στην πρώτη κατηγορία! Οι Reds έκαναν ό,τι ήθελαν απέναντι στην Τσέλσι που προβλημάτισε ξανά και με το τελικό 3-1 ξέφυγαν στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη, τρεις αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στη φετινή Premier League.
Πάρτι Αβονίγι στο ημίχρονο
Παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι φιλοξενούμενοι έπιασαν στον ύπνο την Τσέλσι στο ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκαν μόλις στο 2΄, όταν ο αμαρκάριστος Αβονίγι έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας κι έγραψε το 1-0. Η Τσέλσι προσπάθησε να απαντήσει και είχε δοκάρι στο 11΄σε πλασέ του Έντσο Φερνάντες, όμως η Φόρεστ χτύπησε ξανά λίγο αργότερα.
Στο 15΄ συγκεκριμένα κι έπειτα από έλεγχο στο VAR, η Νότιγχαμ κέρδισε πέναλτι για τράβηγμα φανέλας του Μάλο Γκουστό πάνω στον Αβονίγι, με τον Ίγκορ Ζεσούς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει για το 2-0. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου ωστόσο η Τσέλσι είχε την ευκαιρία να επιστρέψει στο ματς, όταν ο Τζέσι Ντέρι κέρδισε πέναλτι σε σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Αμπότ της Φόρεστ, σε μια φάση που... τρόμαξε το «Στάμφορντ Μπριτζ»!
Ο νεαρός εξτρέμ άλλωστε έπεσε αναίσθητος στο χορτάρι και δέχθηκε ιατρική βοήθεια για 15 λεπτά από το ιατρικό τιμ, προτού αποχωρήσει με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα κι ο «cold» Πάλμερ δεν κατάφερε πάντως να συγκρατήσει τα νεύρα του από το σκηνικό και σπατάλησε το πέναλτι, καθώς ο Σελς τον νίκησε από τα έντεκα βήματα για να κρατήσει το μηδέν (45΄+15΄).
Σκόραρε η Τσέλσι μετά από δυο μήνες!
Ακόμα και με το 2-0 υπέρ τους πάντως, οι Reds δεν ήταν ευχαριστημένοι. Και για αυτό φρόντισαν να πετύχουν ένα ακόμα γκολ για να σφραγίσουν τη νίκη. Στο 52΄ο Γκιμπς Γουάιτ πάτησε περιοχή κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Αβονίγι που σκόραρε σε κενό τέρμα για το 3-0. Μοιραία ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, ιδίως από τη στιγμή που το γκολ του Ζοάο Πέδρο με κοντινή κεφαλιά ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο στο VAR (73΄).
Ο Βραζιλιάνος πάντως το βρήκε το γκολ του, ακόμα κι αν έπρεπε να περιμένει. Στο 90΄+3΄συγκεκριμένα κοντρόλαρε τη μπάλα και σκόραρε με τρομερό ανάποδο ψαλίδι για το τελικό 3-1, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της Τσέλσι στο πρωτάθλημα μετά από δυο μήνες! Ένα γκολ περισσότερο παρηγοριάς βέβαια για τους Μπλε που έχασαν για 6η σερί αγωνιστική και παρέμειναν στο -3 από τις ευρωπαϊκές θέσεις.
Τσέλσι (Κάλουμ ΜακΦάρλαν): Σάντσεθ (66΄Γιόργκενσεν), Μάλο Γκουστό, Τσαλόμπα, Ανταραμπιόγιο (46΄Κόλγουιλ), Κουκουρέγια, Λάβια, Καϊσέδο, Ντέρι (45΄+9΄Ντέλαπ), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο
Νότιγχαμ Φόρεστ (Βίτορ Περέιρα): Σελς, Αμπότ, Κούνια (46΄Μιλένκοβιτς), Μοράτο, Νετζ, Γέιτς, Ντομίνγκες (46΄Άντερσον), Μπάκουα (80΄Χατσινσον), ΜακΆτι, Ίγκορ Ζεσούς (46΄Γκιμπς-Γουάιτ, 66΄Γουντ)), Αβονίγι
