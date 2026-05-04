Τρόμαξαν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με τον Τζέσι Ντέρι, ο οποίος συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Αμπότ της Νότιγχαμ Φόρεστ κι έπεσε αναίσθητος στο έδαφος.

Τρομακτικό σκηνικό στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με τον Τζέσι Ντέρι. Στο ντεμπούτο σε αγώνα της Premier League ο νεαρός εξτρέμ κέρδισε πέναλτι για την Τσέλσι, όταν συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Αμποτ της Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως οι εικόνες που ακολούθησαν δεν προσέφεραν καμία χαρά στους οπαδούς των Μπλε.

Συγκεκριμένα ο Ντέρι έπεσε αναίσθητος στο έδαφος από τη σύγκρουση, προκαλώντας συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο της αγγλικής ομάδας. Έπειτα από περίπου 15 λεπτά φροντίδας, ο νεαρός επιθετικός μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, καταχειροκροτούμενος από το «Στάμφορντ Μπριτζ».