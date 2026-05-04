Τσέλσι: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Ντέρι, έπεσε αναίσθητος στο χορτάρι
Τρομακτικό σκηνικό στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με τον Τζέσι Ντέρι. Στο ντεμπούτο σε αγώνα της Premier League ο νεαρός εξτρέμ κέρδισε πέναλτι για την Τσέλσι, όταν συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Αμποτ της Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως οι εικόνες που ακολούθησαν δεν προσέφεραν καμία χαρά στους οπαδούς των Μπλε.
Συγκεκριμένα ο Ντέρι έπεσε αναίσθητος στο έδαφος από τη σύγκρουση, προκαλώντας συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο της αγγλικής ομάδας. Έπειτα από περίπου 15 λεπτά φροντίδας, ο νεαρός επιθετικός μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, καταχειροκροτούμενος από το «Στάμφορντ Μπριτζ».
Looks like an awful head injury for Jesse Derry. Hope he is alright. #CHENFO pic.twitter.com/LlyXybhGqQ— Vaibhav (@UTD_INEOS_ERA) May 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.