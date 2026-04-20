Telegraph: «Η ενέργεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για να μην υπάρξουν κυρώσεις της UEFA λόγω Ολυμπιακού και Νότιγχαμ»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρθηκε στην κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να μην αντιμετωπίσει κυρώσεις από την UEFA.

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το πρωτάθλημα και ταυτόχρονα έχει αποκτήσει το πάνω... χέρι για τη 2η θέση του πρωταθλήματος αντί του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου θα βρεθεί ή θα διεκδικήσει μία θέση στο League Phase στο Champions League.

Την ίδια στιγμή η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα με φόντο τον τελικό της Κωνσταντινούπολης, όπου εφόσον κατακτήσει το τρόπαιο, θα κλείσει μία θέση στο League Phase του Champions League, κάτι που όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να φέρει κυρώσεις της UEFA λόγω του ότι οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Για αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει η «Telegraph», ο Έλληνας πρόεδρος «ανέστειλε το ενδιαφέρον» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι που είχε κάνει και πέρσι για τον ίδιο λόγο, προκειμένου να αποφύγει κυρώσεις όπως έγιναν στην Κρίσταλ Πάλας το περασμένο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Companies House αποκαλύπτουν την παύση του Μαρινάκη ως «πρόσωπο με σημαντικό έλεγχο». Δείχνει επίσης ότι η Τζάνετ Λούσι Γκίμπσον, ο Χένρι Πίτερ Χίκμαν και η Έλεανορ Κάθριν Γουόλς έχουν «συναινέσει να ενεργούν» ως διευθυντές του συλλόγου».