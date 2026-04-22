Η εξαιρετική σεζόν που κάνει η Σάντερλαντ μετά την επιστροφή της στην Premier League φαίνεται πως έχει φέρει -υπερβολικά- μεγάλες προσδοκίες...

Η Σάντερλαντ ταλαιπωρήθηκε πολύ κατά την οκταετή απουσία της από την Premier League, φτάνοντας να παίξει για τέσσερις σεζόν στη League One, πριν καταφέρει να επιστρέψει αρχικά στην Championship και εν συνεχεία στα σαλόνια, μόλις πέρυσι.

Και ενώ στόχος ήταν φυσικά η εξασφάλιση της παραμονής, ο Ρετζίς Λε Μπρι τα κατάφερε πολύ καλύτερα, με τις Μαυρόγατες να μην μπλέκουν ποτέ ουσιαστικά με σενάρια υποβιβασμού και να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στο πρώτο μισό της βαθμολογίας.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι νεοφώτιστοι είναι ενδέκατοι και μόλις στο -2 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, στην οποία ο αγγλικός σύλλογος έχει παίξει μονάχα τη σεζόν 1973/74. Σύμφωνα λοιπόν με το talkSPORT, οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή εάν δεν έρθει η ευρωπαϊκή έξοδος!

Ο Λε Μπρι βρίσκεται στον πάγκο από το 2024 και κατάφερε να επαναφέρει τη Σάντερλαντ στην Premier League στην πρώτη του μόλις σεζόν, ωστόσο φαίνεται πως τα... υπερβολικά καλά του αποτελέσματα στο Στάδιο του Φωτός μπορεί να το κάνουν κακό...