Ο Γκουαρδιόλα στο πλευρό του Ροσένιορ: «Είμαι σίγουρος ότι είναι ένας προπονητής για αυτό το επίπεδο»
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, εξέφρασε τη συμπάθειά του για τον Λίαμ Ροσένιορ, μετά την απόλυσή του από την Τσέλσι, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να επαινέσει την «απίστευτη συνέπεια» της ιεραρχίας στο «Etihad».
Ο Άγγλος τεχνικός απολύθηκε την Τετάρτη μετά από ένα θλιβερό σερί πέντε συνεχόμενων ηττών στην Premier League χωρίς γκολ, το χειρότερο σερί της Τσέλσι από το 1912, το οποίο κορυφώθηκε με την εκτός έδρας ήττα με 3-0 από την Μπράιτον.
«Λυπάμαι πολύ. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι ένας προπονητής για αυτό το επίπεδο. Πάντα όταν συμβαίνει αυτό, σκέφτομαι πόσο τυχερός είμαι, πάλι, που βρίσκομαι στον σύλλογο όπου βρίσκομαι. Διάλεξα τον σωστό σύλλογο πριν από 10 χρόνια, με μια απίστευτη ιεραρχία, απίστευτους διευθύνοντες συμβούλους και αθλητικούς διευθυντές», δήλωσε ο Καταλανός στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μπέρνλι.
Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυνηγά ένα εγχώριο τρεμπλ και πρόσφατα έφερε τη Σίτι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, τόνισε την αντίθεση μεταξύ της δεκαετούς θητείας του στους «Πολίτες» και της αστάθειας στο «Στάμφορντ Μπριτζ»,με τον Ροσένιορ να γίνεται ο πέμπτος μόνιμος προπονητής που απολύεται υπό την τρέχουσα διοίκηση.
«Η συνέπεια, η εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι εδώ, είναι καταπληκτική. Είμαι τόσο τυχερός που βρίσκομαι στη Μάντσεστερ Σίτι», πρόσθεσε ο Πεπ.
🚨 Pep Guardiola on Liam Rosenior's sacking at Chelsea: “I'm so sorry. I'm pretty sure he's a manager for that level”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026
“Always when this happens, always I think about how lucky, again, I am being in the club where I am”.
