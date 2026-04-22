Η Τσέλσι εξετάζει το μέλλον του Λίαμ Ροσένιορ μετά το αρνητικό σερί, με αλλαγές στον πάγκο και στη στρατηγική να θεωρούνται πιθανές.

Η Τσέλσι βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του Λίαμ Ροσένιορ, με το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή να είναι πλέον ανοιχτό. Η ιδιοκτησία της BlueCo εξετάζει συνολικά τη στρατηγική του συλλόγου, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει συζητήσεις στο προπονητικό κέντρο του Cobham, μετά τη βαριά ήττα από την Μπράιτον.

Ο 41χρονος τεχνικός βρίσκεται υπό έντονη πίεση, έπειτα από ένα αρνητικό σερί πέντε συνεχόμενων ηττών στην Premier League, χωρίς η ομάδα του να καταφέρει να σκοράρει. Παρά το γεγονός ότι υπέγραψε μακροχρόνιο συμβόλαιο διάρκειας 6,5 ετών, το μέλλον του στον πάγκο θεωρείται αβέβαιο, ακόμη και πριν συμπληρώσει έξι μήνες στη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αντικατάστασής του με προπονητή που διαθέτει εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι οι πρόσφατες επιλογές -όπως και εκείνη του Ροσένιορ - δεν διέθεταν επαρκές υπόβαθρο σε κορυφαία πρωταθλήματα ή μεγάλους συλλόγους. Σε περίπτωση άμεσης απομάκρυνσης, η ομάδα ενδέχεται να ολοκληρώσει τη σεζόν με υπηρεσιακό προπονητή, ενώ εναλλακτικά το ζήτημα μπορεί να μετατεθεί για το καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι πιθανά ονόματα για τη διαδοχή, μεταξύ των οποίων ο Αλόνσο, ο Ιραόλα, αλλά και ο Φάμπρεγας, ο οποίος πραγματοποιεί θετική πορεία με την Κόμο. Ωστόσο, πηγές εκτιμούν ότι η παρούσα κατάσταση του συλλόγου, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για συμμετοχή στο Champions League, καθιστούν δύσκολη την προσέλκυση κορυφαίου προπονητή.

Παράλληλα, η στάση του Ροσένιορ μετά την ήττα από τη Μπράιτον επιβάρυνε περαιτέρω τη θέση του, καθώς προχώρησε σε δημόσια κριτική των παικτών του, χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση «απαράδεκτη» σε όλα τα επίπεδα. Αν και ορισμένες από τις επισημάνσεις του κρίνονται βάσιμες, η επιλογή να εκφραστούν δημόσια θεωρήθηκε λανθασμένη και επιζήμια για τις ισορροπίες στα αποδυτήρια.

Υπάρχουν και δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η Τσέλσι θα χρειαστεί να καταβάλει περίπου 24 εκατομμύρια λίρες για να απομακρύνει τον Γάλλο, καθώς το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2032.