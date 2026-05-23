Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποκάλυψε τι είναι αυτό που έχει μετανιώσει περισσότερο κατά τη δεκαετή του παρουσία στη Μάντσεστερ Σίτι.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι και η θητεία του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Καταλανό τεχνικό να αποχωρεί από τον πάγκο των Πολιτών μετά από μία δεκαετία κατά την οποία κατέκτησε τα πάντα. Όπως είναι φυσικό, τα δέκα αυτά χρόνια περιλάμβαναν στιγμές και καλές, και άσχημες, με τον Πεπ να αποκαλύπτει μιλώντας στο Sky Sports τι μετάνιωσε περισσότερο την περίοδο που βρέθηκε στο Etihad.

«Υπάρχουν πράγματα που μετανιώνεις όταν παίρνεις πολλές αποφάσεις, κάνεις λάθη», ανέφερε αρχικά ο 55χρονος κόουτς, που εν συνεχεία εξήγησε πως «υπάρχει κάτι που έχω κρύψει για χρόνια μέσα μου. Δεν έδωσα στον Τζο Χαρτ την ευκαιρία να παίξει υπό τις οδηγίες μου, να αποδείξει τι μπορεί να κάνει, πόσο καλός τερματοφύλακας ήταν. Και έπρεπε να το κάνω, με όλον τον σεβασμό στον Κλαούντιο Μπράβο, μερικές φορές πρέπει να πάρω αποφάσεις και δεν είμαι πάντα δίκαιος».

Ο Χαρτ αποτελούσε κολώνα της Σίτι μέχρι την έλευση του Γκουαρδιόλα το 2016, με τον παλαίμαχο πλέον τερματοφύλακα να παραχωρείται κατά σειρά με δανεισμό σε Τορίνο και Γουέστ Χαμ, πριν αποχωρήσει εντέλει το 2018 για την Μπέρνλι. Με τον Πεπ στον πάγκο, είχε μετρήσει μία μόλις συμμετοχή, έχοντας έως τότε 347 με τους Πολίτες...