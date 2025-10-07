Στόουνς: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ πέρυσι λόγω τραυματισμών»

Σε μια βαθιά εξομολόγηση στο BBC, ο Τζον Στόουνς αποκάλυψε πως πέρυσι σκέφτηκε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια εξαιτίας των συνεχών τραυματισμών που τον ταλαιπωρούσαν.

Ο Άγγλος αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Τζον Στόουνς, αποκάλυψε σε συνέντευξη του ότι σκέφτηκε να αποσυρθεί την περασμένη σεζόν λόγω τραυματισμών. Να θυμίσουμε πως κατέγραψε μόλις 11 εμφανίσεις στην Premier League πέρυσι εξαιτίας προβλημάτων στο πόδι και στους οπίσθιους μηριαίους, με τον τελευταίο τραυματισμό να του τερματίζει τη σεζόν τον Φεβρουάριο.

Ο 31χρονος έχει εκπροσωπήσει την Αγγλία σε πέντε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά δεν έχει παίξει για τα Τρία Λιοντάρια από τον Οκτώβριο του 2024. Πλέον ο Στόουνς βρίσκεται στην αποστολή για το φιλικό της Πέμπτης κόντρα στην Ουαλία στο Γουέμπλεϊ και για τον προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Λετονία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

«Η περασμένη σεζόν ήταν δύσκολη για μένα, σε σημείο που σκέφτηκα να σταματήσω. Δεν ήθελα να το κάνω. Είχα κουραστεί να είμαι τόσο επαγγελματίας και να προσπαθώ να κάνω τα πάντα σωστά, για να συνεχίσω να τραυματίζομαι χωρίς να βρίσκω απαντήσεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει μια στιγμή που δεν ξέρεις γιατί συμβαίνει και είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν καταβάλλεις μεγάλη προσπάθεια, είσαι υπερ-επαγγελματίας, για να μπορείς να παίζεις και να είσαι διαθέσιμος. Ελπίζω να μην ξαναβρεθώ σε εκείνο το σημείο», δήλωσε ο Στόουνς στο BBC Radio 5 Live.

Ο Στόουνς έχει ξεκινήσει πέντε παιχνίδια αυτή τη σεζόν, αν και ο Γκουαρδιόλα, φαίνεται να προτιμά το κεντρικό δίδυμο Ντίας – Γκβαρντιόλ: «Τα συναισθήματά μου ήταν έντονα. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Δεν νομίζω ότι βαθιά μέσα μου θα το έκανα ποτέ. Πριν χρόνια, όταν η Σίτι ήθελε να αντιμετωπίσω μια νέα πρόκληση, είπα ‘θα παλέψω’. Αυτό έκανα από παιδί γιατί να το σταματήσω τώρα; Υπάρχει αυτό το πνεύμα μάχης μέσα μου και αυτή η νικηφόρα νοοτροπία που δεν θέλει να σταματήσει»