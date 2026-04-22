Τσέλσι: «Τρίζει» η καρέκλα του Ροσένιορ μετά την ήττα από τη Μπράιτον

Η δουλειά του Λίαμ Ροσένιορ στο πάγκο της Τσέλσι βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, μετά τη νέα ήττα των μπλε από τη Μπράιτον.

Η Τσέλσι ταξίδεψε χθες (21/04) στο «AMEX» για να αντιμετωπίσει τη Μπράιτον στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με 3-0 , χάρη στα γκολ των Καντίογλου (3'), Χίνσελγουντ (56') και Γκουέλμπεκ (90+1').

Μετά από τη χθεσινή «συντριβή» από τους γλάρους, η απόφαση του λονδρέζικου συλλόγου να αντικαταστήσει τον Ένζο Μαρέσκα με τον Λίαμ Ροσένιορ, βρίσκεται υπό έντονο έλεγχο, μετά και από μια συγκλονιστική... στατιστική αποκάλυψη.

Πιο συγκεκριμένα οι «Μπλε» έχουν χάσει πλέον περισσότερους αγώνες στην Premier League υπό τον Ροσένιορ (6 σε 13) αυτή τη σεζόν από ό,τι υπό τον Μαρέσκα (5 σε 19). Το θλιβερό αυτό σερί έχει αφήσει τους Λονδρέζους σε αγωνία, με τους οπαδούς να αμφισβητήσουν την απόφαση να τερματιστεί η θητεία του Ιταλού, ο οποίος μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο κατέκτησε το Conference League , αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων .

Παρά την τακτική φήμη που ακολούθησε τον Άγγλο τεχνικό προτού αναλάβει την Τσέλσι, το ρεκόρ του των 1,42 πόντων ανά αγώνα είναι αυτή τη στιγμή το δεύτερο χειρότερο από οποιονδήποτε μόνιμο προπονητή του συλλόγου αυτόν τον αιώνα, πίσω μόνο από τον Γκράχαμ Πότερ .

Η πίεση βρίσκεται πλέον στο απόγειο της ενόψει και του ημιτελικού του Κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Λιντς που θα πραγματοποιήθει την ερχόμενη Κυριακή στο «Wembley» (26/04), με τη διοίκηση του συλλόγου να σκέφτεται να δώσει στον Ροσένιορ ακόμη 5 παιχνίδια, προτού προχωρήσει σε κάποια επίσημη απόφαση.