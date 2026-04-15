Στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης (CAS) προσέφυγε ο Ολυμπιακός ώστε να ανατρέψει την απόφαση του Διαιτητικού της ΕΠΟ για την υπόθεση του Κωστούλα.

Ο Ολυμπιακός με την κίνησή του αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Μία απόφαση που είχε κάνει δεκτή την σε βάρος του του Ολυμπιακού προσφυγή του σωματείου της Μαγνησίας της Αγίας Άννας που είχε να κάνει με την μεταγραφή του Κωστούλα και τις αξιώσεις της από αυτήν.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο Ολυμπιακός έπρεπε να καταβάλλει στην Αγία Άννα χρηματικό ποσό ίσο με το 3% του ποσού της μεταγραφής του παίκτη στην ομάδα της Μπράιτον αλλά ένα ποσό των 10.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός με την προσφυγή του στο CAS επιδιώκει να ανατρέψει την συγκεκριμένη απόφαση. Η απόφαση από πλευράς του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης αναμένεται από τον επόμενο μήνα και μετά.