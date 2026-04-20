Ο 41χρονος τεχνικός της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ, τοποθετήθηκε αναφορικά με την επιτακτική ανάγκη των Μπλε να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών.

«Πρέπει να κερδίσουμε, αυτό απαιτεί αυτός ο σύλλογος και δικαίως. Αυτό περιμένουν οι οπαδοί. Τώρα είναι η ώρα να αποδώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος βρίσκεται σε δυσμενή θέση, ύστερα από τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα, με τα οποία η Τσέλσι έχει χάσει πολύτιμο έδαφος.

Η τελευταία ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο δημιούργησε ακόμη περισσότερα... σύννεφα πάνω από τον Άγγλο κόουτς, για τον οποίο υπάρχουν πολλές φήμες πως δε θα συνεχίσει στους Μπλε και τη νέα σεζόν.

Η Τσέλσι πολύ δύσκολα θα βρεθεί στο Champions League της ερχόμενης σεζόν, καθώς είναι στο -10 από την τετράδα, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της Premier League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να κερδίσουμε, αυτό απαιτεί αυτός ο σύλλογος και δικαίως. Αυτό περιμένουν οι οπαδοί. Τώρα είναι η ώρα να αποδώσουμε. Ως προπονητής, πρέπει να δουλεύεις με βάση τα δεδομένα και τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να κερδίσουμε. Αυτό είναι το θεμελιώδες και αυτό που απαιτεί αυτός ο σύλλογος. Το πιο σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι το αποτέλεσμα».