Σύμφωνα με τον έγκριτο Νικολό Σκίρα, η Τσέλσι σκέφτεται να διακόψει τη συνεργασία της με τον Λίαμ Ροσένιορ και να αναζητήσει καινούριο προπονητή για τη νέα σεζόν.

Ένα αίσθημα απογοήτευσης επικρατεί στην Τσέλσι το τελευταίο διάστημα, με τους Μπλε να έχουν επιστρέψει στις... ήττες, παρά το 7-0 με την Πορτ Βέιλ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας. Η θέση του Λίαμ Ροσένιορ είναι επισφαλής εδώ και καιρό, με νέο δημοσίευμα να αναφέρει μάλιστα ότι ο Άγγλος κόουτς θα αποχωρήσει από τους Λονδρέζους μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν.

Σύμωνα με τα όσα μεταδίδει ο Νικολό Σκίρα, υπάρχουν σκέψεις ώστε να τερματιστεί πρόωρα το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει το 2032, με την ομάδα να ξεκινά την αναζήτηση νέου τεχνικού εν όψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

#Chelsea are leaning towards to change manager at the end of the season. Liam #Rosenior’s future is on #CFC’s bench is in doubt. #transfers April 19, 2026

Ο Λίαμ Ροσένιορ, σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε ζήτησε περισσότερο χρόνο ώστε να κριθεί η δουλειά του πιο ολοκληρωμένα, συγκρίνοντας μάλιστα τον εαυτό του με τους Πεπ και Κλοπ όταν είχαν αναλάβει τις Σίτι και Λίβερπουλ αντίστοιχα. Η Τσέλσι, ωστόσο, φαίνεται να έχει προς το παρόν διαφορετική άποψη μιας και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη πρώτον με τον αποκλεισμό στο Champions League και, δεύτερον, με τη μειωμένη της απόδοση και στην Premier League.

Ο 41χρονος κόουτς μετρά 22 ματς με τους Λονδρέζους με 11 νίκες, δύο ισοπαλίες και εννέα ήττες.