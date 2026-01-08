Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ απάντησε με επικριτικό τρόπο σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την Άρσεναλ.

Η Λίβερπουλ ταξιδεύει σήμερα στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Άρσεναλ ενόψει της εμβόλιμης 21ης αγωνιστικής της Premier League.

Στα πλαίσια της αναμέτρησης λοιπόν, το βρετανικό δίκτυο «Sky Sports» πήρε συνέντευξη από τον μέσο των «reds», Ντομινίκ Σόμποσλαϊ, θέτοντας του ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με την περσινή πρωταθληματική σεζόν, την φετινή χρόνια και τα σκαμπανεβάσματα που εκείνη είχε, αλλά και για τον προπονητή της ομάδας Άρνε Σλοτ.

Μία όμως ήταν η ερώτηση που «εκνεύρισε» σε μερικό βαθμό τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή. Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος απόρησε για το αν η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τους φετινους πρωταθλητές Αγγλίας, με τον ποδοσφαιριστή να αποκρίνεται πως η ομάδα του δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους πρωταθλητές, θυμίζοντας πως οι ίδιοι είναι οι εν ενεργεία κάτοχοι του τίτλου και κανείς άλλος.

«Θεέ μου, είναι μακρύς ο δρόμος ακόμη. Η Premier League δεν είναι εύκολη, δεν την κερδίζεις από τον Ιανουάριο. Οπότε όχι δεν νομίζω πως παίζουμε εναντίον των πρωταθλητών. Στην πραγματικότητα εκείνοι αγωνίζονται εναντίον των πρωταθλητών. Και αυτό πιθανότατα... το ξέρουν κι ίδιοι, το ξέρουμε κι εμείς».

«Φυσικά (η Άρσεναλ) και είναι ένα από τα φαβορί για φέτος. Είναι μια απίστευτη ομάδα με πραγματικά καλούς παίκτες. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Σίτι, ή τη Βίλα που τα πάει πολύ καλά. Οπότε όχι, δεν παίζουμε εναντίον των πρωταθλητών, εκείνοι παίζουν εναντίον των πρωταθλητών», απάντησε χαμογελαστός ο 25χρόνος διεθνής.

🎙️ "You don't win it by January"



Dominik Szoboszlai says Arsenal are not 'the champions' yet, with the season far from over 👀 pic.twitter.com/YdTGEFuENy January 7, 2026

Η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με 34 βαθμούς, ενώ μία νίκη σήμερα επί των «κανονιέρηδων» θα την έφερνε στους 37, στο -6 από Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα που ισοβαθμούν με 43.