Ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνεχίζει τα... mind games, λέγοντας πως στην κορυφή του πρωταθλήματος παραμένει η Άρσεναλ.

Για ένα επικό comeback πάει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατόρθωσε να επικρατήσει με 2-1 της Άρσεναλ στο ντέρμπι κορυφής της Premier League, μειώνοντας στους 3 πόντους τη μεταξύ τους διαφορά.

Το στοιχείο όμως που δίνει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πως οι «πολίτες» έχουν και αγώνα λιγότερο, κάτι που σημαίνει πως το ενδεχόμενο οι δυο σύλλογοι να ισοβαθμίσουν είναι αρκετά πιθανό. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως η μάχη θα μας κρατήσει σε «αναμμένα κάρβουρα» μέχρι το φινάλε της λίγκας.

Πάντως, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν... χαμπαριάζει, αντίθετα συνεχίζει τα δικά του mind games ενόψει της κούρσας για τον τίτλο. Ο Καταλανός τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι τόνισε πως στην κορυφή παραμένει η λονδρέζικη ομάδα, ενώ ανέφερε και ότι το σύνολο του Αρτέτα έχει την υπεροχή και στα γκολ.

«Είμαι χαρούμενος επειδή μπορούμε να επεκτείνουμε την ελπίδα. Ίσως να συνεχιστεί μέχρι το τέλος, θα προσπαθήσουμε.

Η πραγματικότητα είναι μια: είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ένα γκολ μπροστά. Πρέπει να το απολαύσουμε, να το γιορτάσουμε, να πάρουμε τα καλά. Αλλά μην χάσουμε την προσοχή μας. Σε τρεις μέρες πάμε στην Μπέρνλι», ανέφερε ο Πεπ.