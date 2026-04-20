Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς δεν άφησε αναπάντητη την προσβολή που δέχθηκε από τους φίλους της Σίτι, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Άρσεναλ.

«Φωτιά» έβαλε στη μάχη τίτλου της Premier League η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ στο ντέρμπι της 33ης αγωνιστικής το απόγευμα της Κυριακής (19/4).

Οι «πολίτες» με τους Τσερκί και Χάαλαντ να σκοράρουν, μείωσαν στους 3 βαθμούς τη διαφορά από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο, επομένως υπάρχει η ευκαιρία οι δυο ομάδες να ισοβαθμίσουν.

Το ματς φυσικά είχε αρκετή ένταση, τόσο εντός, όσο και... εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό φαίνεται και από ένα περιστατικό με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς και ορισμένους φίλους της Σίτι. Κατά τη διάρκεια που έκανε προθέρμανση, ο Βραζιλιάνος «τα άκουσε» από τους φίλους της πρώην ομάδας του, που τον χαρακτήρισαν «προδότη».

Έτσι, ο ίδιος φρόντισε να τους... υπενθυμίσει πως μαζί τους κατέκτησε 11 τίτλους, εκ των οποίων 4 φορές την Premier League, καταγράφοντας 95 γκολ και 45 ασίστ σε 236 συμμετοχές.