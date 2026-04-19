Ο Μαμαρντασβίλι διακομίστηκε στο νοσοκομείο ύστερα από τη σύγκρουση που είχε με τον Μπέτο στο σημερινό ντέρμπι με την Έβερτον, που προκάλεσε τον τραυματισμό στο γόνατό του.

Ανησυχία επικρατεί στη Λίβερπουλ για την κατάσταση της υγείας του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, ο οποίος αποχώρησε από το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φορείο και ένα βαθύ τραύμα στο γόνατο, ύστερα από τη σύγκρουση με τον Μπέτο. Ο υψηλόσωμος Γεωργιανός τερματοφύλακας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι άνθρωποι των Reds περιμένουν την τελική διάγνωση με το μέγεθος του τραυματισμού του και είναι σε... αναμμένα κάρβουνα, καθώς ο Άλισον είναι ήδη τραυματίας και σήμερα η ομάδα του Σλοτ αγωνίστηκε με τον Γούντμαν, ως αναγκαστική αλλαγή.

Ο Ολλανδός τεχνικός της ομάδας του... λιμανιού σε σχετικές του δηλώσεις φάνηκε να ανησυχεί για τις εξετάσεις του 25χρονου γκολκίπερ, ωστόσο εστίασε στην εμφάνιση του Γούντμαν, βγάζοντάς του το... καπέλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 47χρονος κόουτς εξήγησε πως ο τρίτος κίπερ της ομάδας του ήταν έτοιμος και ανταποκρίθηκε επάξια σε μια δύσκολη αποστολή, όπως το σημερινό ντέρμπι. Εν συνεχεία υπογράμμισε πως είναι δύσκολο όταν δεν έχεις αγωνιστικό ρυθμό και παιχνίδια στα πόδια σου, να μπαίνεις σε τέτοιες αναμετρήσεις και να είσαι θετικός.

Κλείνοντας, ο Άρνε Σλοτ εστίασε στο γεγονός πως σε μια χρονιά που δεν έχει εξελιχθεί καλά για τους ίδιους τόσο αγωνιστικά όσο και σε θέματα τραυματισμών είναι κομβικό να μπορεί να κοιτά στο βάθος του πάγκου του, ευχόμενος ο Μαμαρντασβίλι να είναι άμεσα στη διάθεση της ομάδας του.