Ο Άνταμ Γουόρτον αρέσει στους ανθρώπους της Λίβερπουλ, με την Κρίσταλ Πάλας να ζητάει ένα «τσιμπημένο» ποσό για να τον αποχαιρετήσει.

Η τρέχουσα σεζόν ολοκληρώνεται με... άσχημο τρόπο για τη Λίβερπουλ, αφού η ομάδα του Άρνε Σλοτ έμεινε δίχως τίτλο, ενώ ακόμη «παλεύει» για να εξασφαλίσει είσοδο στο επόμενο Champions League.

Πλέον, οι άνθρωποι του συλλόγου ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με την ομάδα να χρειάζεται ενίσχυση σε αρκετές θέσεις. Μια εξ' αυτών είναι και ο χώρος του κέντρου, εκεί όπου ένα είναι το όνομα που ξεχωρίζει στην Premier League.

Ο λόγος για τον Άνταμ Γουόρτον, τον 22χρονο χαφ της Κρίσταλ Πάλας, που βρίσκεται στη λίστα ομάδων όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον, στο παιχνίδι φαίνεται να μπαίνει και η Λίβερπουλ, με την Πάλας να μην ψήνεται πολύ να τον παραχωρήσει.

Εφόσον όμως φτάσει στα γραφεία της μια προσφορά κοντά στις 80 εκατ. λίρες, τότε ίσως... ενδώσει. Μέχρι στιγμής, ο Γουόρτον έχει αγωνιστεί σε 44 παιχνίδια, έχοντας καταγράψει 7 ασίστ και πανηγυρίζοντας στην αρχή της σεζόν το Community Shield απέναντι στη Λίβερπουλ!